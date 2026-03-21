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इस एक्टर की डेथ की वजह से टली सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज? खास मौके पर दे सकती है दस्तक

Mar 21, 2026 06:54 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सलामन खान की फिल्म मातृभूमि के लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ सकता है। फिल्म के इस एक्टर की डेथ के बाद रिलीज डेट इस महीने तक आगे बढ़ गई है। आगे आने वाले दिनों में सलमान की ये फिल्म अन्य फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने वाली है।

इस एक्टर की डेथ की वजह से टली सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज? खास मौके पर दे सकती है दस्तक

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज का इंतजार हो रहा है। पहले ये फिल्म अप्रैल 2026 में दस्तक देने वाली थी। लेकिन बाद में पोस्टपोन की खबर सामने आई। अब ताजा खबरों की मानें तो सलमान की फिल्म अधिक समय के लिए डिले हो सकती है। दरअसल, कुछ समय पहले फिल्म में काम कर रहे एक्टर-सिंगर प्रशांत तमांग की डेथ हो गई थी। एक्टर-सिंगर सलमान की इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग के बाद ही एक्टर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब बताया जा रहा है कि एक्टर की डेथ की वजह से मातृभूमि की रिलीज और आगे बढ़ सकती है।

प्रशांत तमांग की डेथ के बाद रिलीज में हुई देरी

इंडियन आइडल 3 जीतने वाले प्रशांत ने पाताल लोक 2 में भी काम किया था। नेपाली फिल्मों, म्यूजिक वीडियो में भी वो एक्टिव थे। लेकिन इस साल दिल्ली में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि प्रशांत, सलमान खान की फिल्म का अहम हिस्सा थे और उन्हें फिल्म के कई बड़े और जरूरी सीन शूट करने थे। लेकिन उनकी डेथ के साथ फिल्म के वो सीन अधूरे रह गए। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के प्रोडक्शन के लिए अब एक्टर के किरदार को रिप्लेस करना और उन सीन को दोबारा से शूट करना एक बड़ा चैलेंज और महंगा है। ये भी बताया जा रहा है जिन एक्शन सीक्वेंस सीक्वेंस को प्रशांत के साथ शूट किया गया था उन्हें दोबारा शूट करना प्रोडक्शन का बजट बड़ा सकता है। अब मेकर्स प्रशांत के किरदार की जगह किसी दूसरे एक्टर को लाने या AI और VFX मदद से प्रशांत के अधूरे सीन को पूरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं।

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15 अगस्त 2026 को दे सकती है दस्तक

सलमान खान की फिल्म की शूटिंग अभी जारी है। आने वाले महीनों में प्रोडक्शन का काम खत्म कर पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू किया जाएगा। अभी मेकर्स ने कन्फर्म तो नहीं किया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मातृभूमि 15 अगस्त के मौके पर दस्तक दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलने वाला है।

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फिल्म का प्लॉट

सलमान की इस फिल्म को पहले बैटल ऑफ गलवान के नाम से जाना गया था। लेकिन मेकर्स ने हाल में फिल्म का नाम बदलते हुए इसे मातृभूमि कहा। इस फिल्म में 2020 में इंडो-चीन गलवान क्लैश को दिखाया जाएगा। सलमान के अलावा चित्रागंदा सिंह लीड रोल में हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि गोविंदा भी एक छोटे रोल में नजर आ सकते हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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