Battle Of Galwan: मौत दिखे तो सलाम…सलमान खान ने कर ली है वापसी, रोंगटे खड़े कर देगा टीजर

Battle Of Galwan: मौत दिखे तो सलाम…सलमान खान ने कर ली है वापसी, रोंगटे खड़े कर देगा टीजर
Battle Of Galwan Teaser: सलमान खान के आज 60 वें जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर सामने आ गया है। इस टीजर में एक्टर एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में कमाल करते दिख रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है।
सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया गया है। सिकंदर की असफलता के बाद से सलमान इस फिल्म पर पसीना बहा रहे थे। अब जो टीजर सामने आया है वो एक्टर के फैंस को खुश कर देगा। इस टीजर में सलमान अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। चेहरे पर देशभक्ति झलक रही है। हाथ में देश के लिए लड़ने, मरने का हथियार और दिल में जुनून है।
जबरदस्त टीजर
1 मिनट के इस टीजर की शुरुआत में सलमान आर्मी ऑफिसर के किरदार में वर्दी के पहने अपने जवानों के साथ उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सलमान कहते हैं, ‘जख्म लगे तो मैडल समझना और मौत दिखे तो सलाम’। इसके बाद एक्टर अपने जवानों के साथ हनुमान के जय-जय के नारे लगाते हैं। इस 1 मिनट के टीजर में सलमान देश के दुश्मनों को सिर्फ एक हथियार से मरते दिख रहे हैं। उनके चेहरे का तेज और गुस्सा बताने के लिए काफी है कि फिल्म उनके लिए खास होने वाली है।
17 अप्रैल को रिलीज
इस टीजर के बैकग्राउंड में हिमेश रेशमियां का तैयार किया हुआ म्यूजिक है और स्टेबिन बेन की प्यारी आवाज, फिल्म के इस सीन को खास बना रही है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। वैसे सलमान हमेशा ईद पर ही दस्तक देते हैं। लेकिन ये ईद धुरंधर 2 और टॉक्सिक जैसी फिल्मों से बुक है। ऐसे में सलमान की फिल्म की रिलीज डेट आगे तक बढ़ा दी गई है।
क्या है बैटल ऑफ गलवान
बता दें, बैटल ऑफ गलवान की कहानी 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए टकराव पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग इस साल अगस्त से शुरू कर दी गई थी। फिल्म के लिए मुंबई में सेट लगाया गया था। लेकिन मुख्य सीन को लद्दाख में शूट किया। लद्दाख में एक्टर्स और क्रू को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब शूटिंग का वो हिस्सा पूरा हो चुका है।
कास्ट और किरदार
रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में सलमान कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू के किरदार में दिखेंगे। चित्रागंदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी। इनके अलावा कई नामी एक्टर्स सपोर्टिंग किरदारों को भरेंगे। सिकंदर के बाद ये फिल्म सलमान के लिए बेहद खास होने वाली है।
