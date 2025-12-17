सलमान की फिल्म का लल्लू एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे का इस बीमारी से हुआ था निधन, पहली बीवी भी चल बसी थी

संक्षेप: सलमान खान की फिल्मों में कभी लल्लू, कभी मनोहर बनकर ऑडियंस को हंसाने वाले एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे की एक साल में 11 से अधिक फिल्में रिलीज होती थीं। लेकिन अंतिम समय में इन्हें बीमारी ने घेर लिया और इनका निधन हो गया।

साल 1989 में सलमान खान की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ ने उन्हें स्टार बना दिया। ये बतौर लीड सलमान खान और भाग्यश्री की पहली फिल्म थी। लेकिन इसी फिल्म से एक और एक्टर का हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ था जिसका नाम है लक्ष्मीकांत बेर्डे। फिल्म में उन्होंने सलमान के दोस्त मनोहर का किरदार निभाया था। ये लक्ष्मीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी। लेकिन इससे पहले एक्टर कई मराठी नाटक और फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे। लक्ष्मी जब फिल्मों में आए तो उन्हें एक्टिंग करने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो पहले ही मराठी सिनेमा के स्टार थे। हालांकि, हिंदी फिल्मों में वो अधिकतर सपोर्टिंग किरदारों में ही नजर आए।

लक्ष्मीकांत का स्ट्रगल लक्ष्मीकांत महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में पैदा हुए। पढ़ाई के साथ एक्टर को काम भी करना पड़ता था। तो घर के पास होने वाल गणेश महोत्सव में भाग लेने का मौका मिला। हर साल गणेश महोत्सव में लक्ष्मीकांत स्टेज परफॉरमेंस करते। इसके बाद उन्होंने मराठी नाटकों में अपनी पहचान बनाई। लक्ष्मीकांत समझ गए कि एक्टिंग ही उनका करियर है। मराठी फिल्मों में बड़ा नाम बनने के बाद इन्हें सलमान खान की बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म ‘मैंने प्यार किया मिली’। इस फिल्म में निभाया उनका मनोहर का किरदार मशहूर हो गया। स्क्रीन पर उनकी कॉमिक टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था।

एक साल में हुई 11 फिल्में रिलीज इस फिल्म के बाद लक्ष्मीकांत 90 के दशक की लगभग हर फिल्म का हिस्सा बन गए। ऐसा कहा जाता था कि अगर फिल्म में लक्ष्मीकांत के लिए कोई रोल नहीं है तो मेकर्स अलग से उनके लिए रोल लिखवाया करते थे। एक्टर ने 1992 में आई 8 फिल्म और 1993 में आई 11 हिंदी में काम किया था। लक्ष्मीकांत उस समय के हर मेकर्स की पहली पसंद थे। सलमान के साथ मैंने प्यार किया के अलावा साजन, हम आपके हैं कौन में काम किया। एक्टर अक्सर नौकर या दोस्त की भूमिका में ही नजर आते। इसी समय लक्ष्मीकांत मराठी सिनेमा में भी एक्टिव थे।

पहली पत्नी का निधन निजी जिंदगी की बात करें तो लक्ष्मीकांत ने दो शादियां की। उनकी पहली शादी रूही बेर्डे से की थी। रिपोर्ट की मानें तो 1996 में रूही का अचानक निधन हो गया। इसके बाद एक्टर 1998 में एक्ट्रेस प्रिया अर्जुन से शादी कर ली। फिल्म हम आपके हैं कौन में लक्ष्मीकांत ने लल्लू का किरदार निभाया था और प्रिया अर्जुन चमेली बनीं थीं। इस शादी से इनके दो बच्चे हुए बेटा अभिनय जिसके नाम पर एक्टर ने अपना मराठी फिल्मों का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया और बेटी स्वनानंदी।