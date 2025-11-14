Hindustan Hindi News
सलमान खान को गले लगाकर भावुक हुई फीमेल फैन, कहा-'पूरे दिल से मैनिफेस्ट किया था'

सलमान खान को गले लगाकर भावुक हुई फीमेल फैन, कहा-'पूरे दिल से मैनिफेस्ट किया था'

Fri, 14 Nov 2025 04:36 PM
Salman Khan Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। देश ही नहीं विदेश में भी सलमान के चाहने वाले मौजूद हैं। सलमान जहां भी जाते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दोहा में भी देखने को मिला, जब एक फैन उन्हे देखकर भावुक हो उठी। सलमान खान का ये फैन मोमेंट वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

सलामन के गले लग इमोशनल हुई फीमेल फैन

दरअसल, शुक्रवार यानी 14 नवंबर को दोहा में सलमान खान दबंग कॉन्सर्ट करने वाले हैं। सलमान के साथ जैकलीन फर्नांडीज, तमन्ना भाटिया और अन्य के साथ गुरुवार (13 नवंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वहां, उन्होंने अपने फैंस से भी मुलाकात की। ऐसे में एक फीमेल फैन अपने पसंदीदा स्टार यानी सलमान खान से मिलने के बाद भावुक हो गईं। फैन ने इंस्टाग्राम पर सलमान के साथ अपना वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'इस बार मैंने इस पल को पूरे दिल से मैनिफेस्ट किया था, और ब्रह्मांड ने मुझे उस पल को दे दिया। अभी भी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है - अपने स्टार, अपने बचपन के क्रश, अपने हीरो सलमान खान से मेरी मुलाकात हुई।'

मैं चांद पर हूं...

फैन ने आगे लिखा, 'हमेशा के लिए सलमान की धरती पर हैं और मैं चांद पर हूं! अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने से कभी नहीं जागना चाहती।' ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं।

दबंग टूर से पहले दिखाई झलक

दरअसल, कुछ समय पहले ही सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। दबंग टूर से पहले ही एक्टर ने इसकी एक झलक दिखा दी है। तस्वीर में उन्होंने अपना पैर अपनी हाइट से भी काफी ऊपर उठाया हुआ है और स्ट्रेच करते नजर आ रहे हैं, वे इस स्टिल में परफेक्ट फिटनेस गोल देते नजर आ रहे हैं और काफी रिलैक्स भी हैं। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- 'अहा।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
