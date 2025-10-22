Hindustan Hindi News
मैं सलीम खान बोल रहा हूं…कुलभूषण खरबंदा की तलाश में थे सलमान के पिता, घर बुलाकर दी सबसे बड़ी फिल्म

संक्षेप: सलमान खान के पिता सलीम खान ने बहुत से एक्टर का करियर बनाया है। इस लिस्ट में मिर्जापुर के कुलभूषण खरबंदा भी थे। लंबे समय से कुलभूषण की तलाश कर रहे सलीम खान के साथ ऐसी थी मुलाकात।

Wed, 22 Oct 2025 12:29 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर कुलभूषण खरबंदा को कई फिल्मों में देखा होगा। 70 और 80 के दशक में तो उनका अलग ही दबदबा था। कभी को शान के विलेन बन जाते तो कभी अर्थ के धोखेबाज पति। पिछले कुछ सालों में उन्हें वेब सीरीज मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पिता बाउजी के किरदार में देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कुलभूषण के सफल करियर में सलमान खान के पिता सलीम खान का बड़ा हाथ है? एक वो दौर था जब सलीम खान को कुलभूषण की तलाश थी।

सलीम खान की तलाश

दरअसल, कुलभूषण खरबंदा ने थिएटर की दुनिया में एक्टिंग का कदम रखा था। बाद में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन में ईमानदार सरपंच का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने अर्थ में एक ऐसे पति का किरदार निभाया था जो पत्नी को धोखा देता है और बाद में उसे पछतावा होता है। कुलभूषण अपने इन्हीं किरदारों से पहचान तो बना चुके थे। ऐसे में जब सलमान खान के पिता सलीम खान ने फिल्म मंथन देखी तो उन्हें कुलभूषण का कम इतना पसंद आया कि वो इनकी तलाश में लग गए।

ऐसे मिली खबर

फिर एक दिन सलीम खान ने अपने कुछ दोस्तों को घर लंच पर बुलाया हुआ था। इसी दौरान वो बिना सोचे मंथन फिल्म में सरपंच के किरदार का ज़िक्र करते हैं। सलीम ने कहा कि मैं उस सरपंच का किरदार निभाने वाले एक्टर को ढूंढ रहा हूं। तभी लंच पर आई एक महिला दोस्त बोली, ‘अरे मैं मैं इन्हें जानती हूं। मैं कल आपकी बात इनसे करवाती हूं’।

घर पर हुआ लंच

अगले दिन महिला दोस्त कुलभूषण के घर पहुंची और उन्हें बिना नाम बताए एक नंबर दिया। कुलभूषण ने जब फोन किया तो दूसरी तरफ से जवाब आई, “मैं सलीम खान बोल रहा हूं।” कुलभूषण हैरान हो गए। सलीम खान ने बिना कोई जानकारी दिए कहा, “कल दोपहर लंच पर घर आइए, वहीं सारी बातें करेंगे।”

करियर की सबसे खास फिल्म

अगले दिन जब कुलभूषण सलीम खान के घर पहुंचे तो वहां जावेद अख्तर, फिल्म प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी और मुशीर रियाज पहले से ही एक्टर के इंतजार में बैठे थे। उसी समय मुशीर ने कुलभूषण को अपनी फिल्म शक्ति के लिए साइन किया। इसी दौरान उन्हें शान फिल्म में विलेन शाकाल का किरदार भी ऑफर किया गया। कुछ लुक टेस्ट किए गए जिसके बाद कुलभूषण को शान मिल गई। ऐसे कुलभूषण को अपने जीवन की सबसे खास फिल्में मिलीं।

