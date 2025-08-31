सलीम खान ने निकाह से पहले सलमा के साथ लिए थे सात फेरे; ‘उनके पिता को मेरे धर्म…’
सलमान खान के पिता सलीम खान ने सलमा खान के साथ अपनी शादी को याद किया। उन्होंने बताया कि निकाह से पहले सलमा खान के साथ सात फेरे लिए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंडित को ढूंढा और पत्नी के साथ सात फेरे लिए।
इंडस्ट्री के दिग्गज लेखक सलीम खान ने सलमा खान के साथ अपनी शादी को याद किया। उन्होंने कहा कि निकाह से पहले उन्होंने सलमा खान के साथ सात फेरे लिए थे। सलीम खान ने बताया कि सलमा खान के पिता उनके धर्म के विरोध में थे। इस वजह से उन्होंने पहले सलमा खान के साथ सात फेरे लिए थे।
शादी के बारे में क्या बोले सलीम खान
द फ्री प्रेस जर्नल के साथ खास बातचीत में सलीम खान ने बताया, “मेरे ससुर एक डेनटिस्ट थे, वो डोगरा समुदाय से थे। जब मेरी शादी की बात आई तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया और इस चीज का सम्मान किया कि मैं एक अच्छे परिवार से आता हूं और पढ़ा-लिखा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें केवल मेरे धर्म से आपत्ति थी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर हमारे बीच मतभेद या झगड़े भी होते हैं, तो भी मैं और मेरी पत्नी अपने धर्म के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे! हमारी शादी को अब 60 साल हो गए हैं।”
निकाह से पहले लिए थे सात फेरे
अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सलीम खान ने बताया, “मेरी पत्नी को सात फेरे वाली रस्म बहुत पसंद थी, उन्होंने अपनी बहन और कजिन को वैसे शादी करते देखा था। तो मैंने अपनी इलाके में एक पंडित ढूंढा और सात फेरे लगवा लिए। हमारा निकाह भी हुआ।”
1964 में हुई थी पहली शादी
सलीम खान और सलमा की शादी साल 1964 में हुई थी। उनके चार बच्चे हैं- सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और बेटी अलवीरा। साल 1981 में सलीम खान ने एक्ट्रेस हेलन रिचर्डसन से शादी की। हालांकि, उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया।
