सलमान खान के पिता सलीम खान की अब कैसी है तबीयत? दोस्त जावेद अख्तर ने दिया हेल्थ अपडेट
Salim Khan Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हेल्थ को लेकर फैंस चिंतित हैं। अब सलीम खान के दोस्त जावेद अख्तर ने उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया है।
सलमान खान के पिता सलीम खान पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। सलीम खान की हेल्थ को लेकर उनके और सलमान खान के फैंस काफी चिंतित हैं। अब सलीम खान के दोस्त गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया है। जावेद अख्तर ने बताया कि सलीम खान की तबीयत काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि वो अब ठीक हैं।
जावेद अख्तर ने बताया कैसी है अब सलीम खान की तबीयत
जावेद अख्तर ने हाल ही में दिल्ली में हुए एक बुर लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान जावेद अख्तर ने सलीम खान की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जावेद अख्तर ने बाताया कि अब सलीम खान ठीक हैं।
कई दिनों से अस्पताल में हैं सलीम खान
जावेद अख्तर ने कहा, “सलीम अब ठीक हैं। वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। वो कुर्सी पर बैठकर बात करें रहें और मेरा मतलब है कि उनकी हालत में सुधार है।” सलीम खान और जावेद अख्तर की बात करें तो एक दौर ता जब दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ी मानी जाती थी।दोनों ने साथ मिलकर कई फिल्में लिखीं। इन फिल्मों में बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक शोले भी शामिल है।
प्राइम वीडियो पर है सलीम-जावेद की डॉक्यूसीरीज
अमेजन प्राइम वीडियो पर सलीम खान और जावेद अख्तर की पॉपुलर जोड़ी सलीम-जावेद पर एक डॉक्यूसीरीज भी मौजूद है। इस डॉक्यूसीरीज का नाम एंग्री यंग मेन है। इस सीरीज में तीन एपिसोड्स हैं। वहीं, इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।
अस्पताल में कब भर्ती हुए थे सलमान खान के पिता?
सलीम खान की बात करें वो 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलीम खान को ब्रेन हैमरेज हुआ था। सलीम खान से अस्पताल में मिलने बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची थीं। इन हस्तियों में आमिर खान और शाहरुख खान का नाम भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
