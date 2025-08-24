सलमान के 89 के पिता सलीम खान इस उम्र में भी रखते हैं पत्नी सलमा का ध्यान, अपने हाथों से खिलाते दिखे खाना
सलमान खान के माता-पिता सलीम और सलमा खान का एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 89 के सलीम खान अपनी पत्नी को हाथों से खाना खिलाते देखे जा सकते हैं।
सलमान खान अपनी मां सलमा और पिता सलीम खान के बेहद करीब हैं। इनका आपसी रिश्ता इतना गहरा है कि सुपरस्टार बनने के बाद भी उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। अब एक्टर के माता-पिता का एक प्यारा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 89 साल के सलीम खान 79 की पत्नी सलमा को अपने हाथों से खाना खिलाते देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को सोहेल खान ने शेयर करते हुए दोनों को बेस्ट कपल बताया है।
इस उम्र में भी प्यार है दोनों में
सलमान खान के परिवार के सदस्यों में खास रिश्ता देखा गया है। ये परिवार हर मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ा रहा है। साथ ही हर फेस्टिवल, पार्टी, भी साथ में करते हैं। ऐसे में इस प्यारे वीडियो को भी फैंस पसंद कर रहे हैं। उम्र के इस पढ़ाव पर दोनों के बीच गहरा रिश्ता और प्यार फैंस को पसंद आ रहा है। सोहेल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कपल'।
यूजर्स रिएक्शन
इस वीडियो पर सुनील शेट्टी, सलमान खान की कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर, समेत कई फैंस ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, ‘इस उम्र में ही साथ चाहिए होता है’, एक और यूजर ने लिखा, ‘हेलेन के साथ भी जोड़ी अच्छी लगती है’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये सबसे प्यारा परिवार है’।
दोनों की शादी
बता दें, सलीम खान और सलमा ने 1964 में परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। पहले इस शादी के सभी खिलाफ थे लेकिन बाद में सब साथ आ गए। हालांकि, इस शादी में दिक्कतें तब आई जब 1970 और 1980 के दशक में सलीम खान की जिंदगी में हेलेन आई। कुछ सालों तक रिश्तों में अनबन रही। लेकिन अंत में ये सभी एक मजबूत परिवार बनकर सामने आया। आज तक हेलेन खान परिवार का हिस्सा हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।