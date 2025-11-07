'फोन पर मुझे धमकी दी और...' सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं
संक्षेप: सोमी अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सोमी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। सोमी वीडियो में दावा किया कि उनकी और उनके एनजीओ 'नो मोर टीयर्स' को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोमी अपने बेबाक बयानों के चलते भी हमेशा ही खबरों में छाई रहती हैं। ऐसे में बीते कुछ वक्त से वो सलमान खान संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से सोमी ने सलमान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने ने सलमान की ओर से बुली किए जाने की बात कही है। साथ ही कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं
सोमी अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सोमी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। सोमी वीडियो में दावा किया कि उनकी और उनके एनजीओ 'नो मोर टीयर्स' को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक्ट्रेस ने आगे कहा हैं, 'सलमान खान मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान मुझे 2025 में भी बुली कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अनजाने नंबर से फोन किया और मुझे धमकी दी है।'
मुझे बॉलीवुड से बॉयकॉट कराया
सोमी ने अपने वीडियो में दावा किया है कि सलमान ने उनसे कहा, 'अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करता हूं। उन्होंने ऐसा किया भी। मुझे बॉलीवुड से बॉयकॉट कराया। इंडस्ट्री का कोई भी मुझसे बात नहीं करता और वहां मेरे जितने भी दोस्त थे वो अब मुझसे दूर हो गए हैं। अब सलमान ने ये सब हॉलीवुड में भी करना शुरू कर दिया है। इस इंसान की रेटिंग और टीआरपी सब गलत हैं। उसने सब कुछ खो दिया है, इसके बाद भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा।'
सलमान पर लगाए धोखा देने का आरोप
सोमी ने आगे कहा, 'सलमान के साथ मैंने 1998 में ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया था। वो आज 2025 में भी मुझे हैरेस कर रहे हैं। सलमान दुबई में मेरी सौतेली बहन और मेरे भांजे से मिल रहे हैं। ऐसा वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें उनकी चिंता है, बल्कि मेरी फीलिंग्स को चोट पहुंचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। वो पहले ही मुंबई में मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर चुका है।' सोमी का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं।
