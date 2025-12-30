Hindustan Hindi News
Salman Khan encouraged 12 year boy to continue chemo involved brothers in bone marrow donation
सलमान खान का दरिया दिल, किसी को दी सोने की बाली तो किसी के लिए खोले अपने घर के दरवाजे

संक्षेप:

सलमान खान पिछले कई सालों से कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। वह किसी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी सोने की बाली दे देते हैं। किसी से मिलकर उसे स्पेशल फील करवाते हैं तो किसी से घंटों बातें करते हैं।

Dec 30, 2025 07:01 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान कैंसर से जूझ रहे लोगों की बहुत मदद करते हैं। ये बात जानी-मानी एक्टिविस्ट और कैंसर केयर एडवोकेट विजी वेंकटेश ने बताई। उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया कि जब टाटा हॉस्पिटल में उनकी पहली बार सलमान खान से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने उन्हें अपना नंबर दिया था और कहा था कि जब भी किसी को मदद की जरूरत हो वह उन्हें कॉल करें सकती हैं।

सलमान खान

हर किसी की मदद के लिए आए आगे

उन्होंने लिखा, ‘जब भी सलमान को पता चलता था कि कोई कैंसर से जूझ रहा है वह मदद के लिए आगे आते थे, चाहे फिर वह उनके दोस्त का कोई रिश्तेदार हो, स्टूडियो का कोई पुराना कर्मचारी हो, या फिर कोई पड़ोसी हो जिसे काउंसलिंग की जरूरत हो।’

ट्रीटमेंट के लिए दे दी सोने की बाली

विजी वेंकटेश ने कुछ किस्से भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने मेरठ में बोन कैंसर से मर रहे एक लड़के के लिए अपनी सोने की बाली उतारकर दे दी थी। जब उन्हें पता चला था कि एक छोटी-सी लड़की को बोन मैरो चाहिए तब उन्होंने अपने भाइयों को टेस्ट के लिए भेज दिया था। इतना ही नहीं जब एक मरीज के लिए जगह नहीं थी तब उन्होंने उस मरीज के लिए अपने घर का दरवाजा तक खोल दिया था और उसके साथ एक घंटा बैठे रहे ताकि उसे स्पेशल फील हो।

सलमान खान ने की मदद

कीमोथैरेपी के लिए बच्ची को मनाया

विजी वेंकटेश ने ये भी बताया कि एक बार उन्होंने एक 12 साल की लड़की को कीमोथैरेपी लेने के लिए मनाया था और आज वो लड़की 27 साल की हो गई है और बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, “कैंसर केयर में मेरा दोस्त। हैप्पी 60th प्यारे सलमान! जग घूम्या थारे जैसा ना कोई।”

Salman Khan

