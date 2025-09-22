'भाबीजी घर पे हैं' फेम आसिफ शेख बोले, सलमान खान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो…
‘भाबीजी घर पर हैं’ फेम आसिफ शेख ने बताया कि सलमान खान अपने पिता सलीम खान की बहत इज्जत करते हैं और उनके सामने हमेशा सीधी बात करते हैं।
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर सितारों की लाइफस्टाइल और रिश्तों को लेकर कई किस्से सामने आते हैं। हाल ही में 'भाबीजी घर पर हैं' फेम टीवी अभिनेता आसिफ शेख ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के रिश्ते पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि वह खान परिवार के बहुत करीब हैं और अक्सर सलमान खान के फार्महाउस पर सलीम खान साहब के साथ समय बिताते हैं।
सलमान फंबल कर जाते थे
आसिफ शेख ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा, “जब सलमान नए नए स्टार बने थे, तब अपने पिता के सामने अक्सर फंबल कर जाते थे और आज भी उनके अंदर अपने पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान अपने पापा की बहुत इज्जत करते हैं।”
सलीम खान की परवरिश
आसिफ ने बताया कि सलीम खान अपने बच्चों को हमेशा सही और गलत का फर्क समझाते हैं। उनका मानना है कि इंसान की असली पहचान इससे होती है कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं, उसका नौकर उसके साथ कितने समय से है और उसका फोन नंबर कितना पुराना है। आसिफ ने बताया कि सलीम खान हमेशा अपने बच्चों को सख्ती और प्यार के साथ सही रास्ता दिखाते हैं।
सलमान और सलीम खान
आसिफ ने यह भी साझा किया कि सलमान अपने पिता के कट्टर क्रिटिक भी हैं। वह अपने पिता के सामने सीधे और बिना घुमा-फिरा के बोलते हैं। यह दिखाता है कि उनके बीच केवल प्यार ही नहीं बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता का रिश्ता भी है। सलमान खान का स्टारडम चाहे लाखों फैंस को आकर्षित करता हो, लेकिन उनके पिता सलीम खान के मार्गदर्शन और अनुशासन के सामने वह हमेशा वफादार और सम्मानजनक बने रहते हैं।
