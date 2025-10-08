salman khan did not know much about acting says his first director, rekha used to help him सलमान के पहले डायरेक्टर ने कहा एक्टिंग में कच्चे थे एक्टर, रेखा ऐसे करतीं थीं दबंग खान की मदद, Bollywood Hindi News - Hindustan
सलमान खान के पहले डायरेक्टर ने बताया कि एक्टर एक्टिंग में नए और थोड़े कच्चे थे। ऐसे में उनकी फिल्म की हीरोइन रेखा उनकी मदद करती थीं। सलमान को अपने डायलॉग बोलने में दिक्कत होती थी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:11 AM
सलमान के पहले डायरेक्टर ने कहा एक्टिंग में कच्चे थे एक्टर, रेखा ऐसे करतीं थीं दबंग खान की मदद

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आज इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर एक्टिंग में कमजोर थे। ऐसे में उनकी पहली फिल्म की लीड हीरोइन रेखा उनकी मदद करती थीं। सलमान खान ने 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो एक सपोर्टिंग रोल में थे। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जेके बिहारी के मुताबिक सलमान एक्टिंग में थोड़े कच्चे थे। ऐसे में रेखा उनकी मदद करती थीं।

सेट पर टाइम पर आते थे सलमान

हाल में विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जेके बिहारी ने सलमान और रेखा के बॉन्ड के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "उस समय सलमान मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्हें उस समय ज्यादा कुछ पता नहीं था। आपको थोड़ा धैर्य रखना होता था जब आप को ऐसे किसी शख्स से काम करवाना चाहते हैं। वो हमेशा टाइम पर सेट पर आता था।"
रेखा करती थीं मदद

आगे जेके बिहारी ने कहा, कभी-कभी वो सलमान की वजह से परेशान हो जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी लाइन्स बोलने में दिक्कत होती थी। वो नया था और उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। तो रेखा मुझे थोड़ा सब्र रखने को कहती थीं और वो उनकी मदद करती थीं।" आगे उन्होंने कि रेखा और सलमान के बीच हेमशा से खास रिश्ता रहा है।

रेखा है सलमान की क्रश

बता दें, रेखा ने बताया था कि जब सलमान 7 साल के थे तो अपनी साइकिल से उनका पीछा किया करते थे। सलमान हमेशा से रेखा को अपनी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेज में से एक मानते आए हैं।

