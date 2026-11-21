'दबंग 4' कन्फर्म, लेकिन 'बजरंगी भाईजान 2' नहीं बनाएंगे सलमान खान,बताई वजह
सलमान खान ने मातृभूमि रिलीज से पहले फैंस को एक सरप्राइज दिया है और एक झटका दिया है। उन्होंने फिल्म दबंग के सीक्वल को हरी झंडी दी है। वहीं, बजरंगी भाईजान के सीक्वल पर कहा है कि वो नहीं बनेगा।
Salman Khan Films: सलमान खान की मातृभूमि जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज से पहले सलमान खान ने अपनी दो हिट फिल्मों के सीक्वल को लेकर भी बात की। सलमान खान ने कन्फर्म किया है कि दबंग का सीक्वल आएगा। लेकिन बजरंगी भाईजान का सीक्वल नहीं आएगा। आइए जानते हैं क्या बोले सलमान खान।
दबंग फ्रेंचाइजी पर क्या बोले सलमान खान?
सलमान खान ने ABP समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान सलमान खान से उनकी फिल्म दबंग और बजरंगी भाईजान के सीक्वल को लेकर सवाल हुआ। उन्होंने कहा, "दबंग बिल्कुल बनेगी क्योंकि दबंग हमारे हाथ में है। बाकी फिल्में उनके हाथ में है।"
बजरंगी भाईजान के फैंस को लगा झटका
वहीं, सलमान खान से जब पूछा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि बजरंगी भाईजान का सीक्वल नहीं आएगा? इस पर सलमान खान ने कहा, "मुझे नहीं लगता है कि इमोशनली बजरंगी पर कोई फिल्म बना पाना संभव है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी फिल्म की तुलना पहले पार्ट से हो और फिर वो कहें कि मजा नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि बजरंगी भाईजान कभी भी बनेगी।"
साल 2010 में आया था दबंग का पहला पार्ट
सलमान खान की फिल्म दबंग फ्रेंचाइजी की बात करें तो अब तक फिल्म के तीन पार्ट्स आ चुके हैं। अब फिल्म का चौथा पार्ट आएगा। फिल्म का पहला पार्ट साल 2010 में आया था। इस फिल्म को अभिनव कश्यप ने डायरेक्ट किया था। सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। सोनू सूद ने इस फिल्म में विलेन की भूमिका निभाई थी।
2012 में रिलीज हुआ था दबंग का पार्ट 2
दबंग का पार्ट 2 साल 2012 में आया था। इस फिल्म को अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में प्रकाश राज मुख्य खलनायक के रूप में नजर आए थे।
2019 में आया था तीसरा पार्ट
दबंग 3 साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया था। दबंग 3 इस फ्रेंचाइजी फिल्म का सीक्वल और प्रीक्वल दोनों थी। इस फिल्म में किच्चा सुदीप विलेन के रूप में नजर आए थे।
2015 में आई थी बजरंगी भाईजान
बजरंगी भाईजान की बात करें तो ये फिल्म साल 2015 में आई थी। इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। बजरंगी भाईजान सलमान खान के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करीना कपूर और हर्षाली मल्होत्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। बजरंगी भाईजान को एक नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।
सलमान खान की मातृभूमि की बात करें तो ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान की मातृभूमि की टक्कर श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा से होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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