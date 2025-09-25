Salman Khan Confesses He Has Told Heroines To Go Change And Come Back Says Humara Culture Ye Hai सलमान खान ने माना, एक्ट्रेसेस को बोलते थे कपड़े बदलकर आने को, कहा- हमारा कल्चर..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Confesses He Has Told Heroines To Go Change And Come Back Says Humara Culture Ye Hai

सलमान खान ने माना, एक्ट्रेसेस को बोलते थे कपड़े बदलकर आने को, कहा- हमारा कल्चर...

सलमान खान को लेकर कुछ समय पहले पलक तिवारी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक्टर का अपनी हिरोइन को लेकर रूल है कि वह हमेशा कवर्ड होनी चाहिए। अब सलमान ने इस बात को खुद माना है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:18 AM
share Share
Follow Us on
सलमान खान ने माना, एक्ट्रेसेस को बोलते थे कपड़े बदलकर आने को, कहा- हमारा कल्चर...

सलमान खान और आमिर खान शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल के शो में गए। दोनों को साथ में देखकर फैंस काफी खुश हुए और इसके साथ ही जब दोनों ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई सीक्रेट खोले तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। शो के दौरान सलमान ने यह भी कन्फर्म किया कि उन्होंने कई बार अपनी फिल्म की एक्ट्रेसेस से कपड़े बदलने को कहा है।

सलमान बोले हर किचन का शेफ आदमी है

दरअसल, ट्विंकल बोलती हैं कि अब भी ये दुनिया आदमी की है और पूछा कि कैसे महिलाएं अपना रास्ता बनाएं। सलमान अपने स्टाइल में जवाब देती हैं और कहती हैं, किचन में भी हम लोगों को डाल दिया। हर किचन का शेफ, हर घर का शेफ, आदमी है भाई। काजोल फिर तुरंत बोलती हैं कि मेल शेफ को पैसे मिलते हैं और महिलाएं फ्री में घर में काम करती हैं।

सलमान फिर ट्विंकल और काजोल से पूछते हैं कि क्या वो दोनों घर में खाना बनाती हैं। वह फिर बोलते हैं, आपके घर में 2 मेल हैं जो कि आप लोगों से डॉमिनेटेड हैं।

ट्विंकल इस बात को मानती हैं और बोलती हैं कि ये सच है उनके केस में, लेकिन ग्लोबल रिएलिटी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

ट्विंकल ने खींची सलमान की टांग

इसके बाद ट्विंकल बोलती हैं कि सलमान की फिल्मों में लेकिन इक्वैलिटी होती है क्योंकि वह अपनी फिल्म की हिरोइन से ज्यादा क्लीवेज और टांगे दिखाते हैं। इस बात को सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं।

क्यों एक्ट्रेसेस को कपड़े चेंज करने को बोलते

वहीं सलमान फिर कन्फेस करते हैं कि वह कई बार एक्ट्रेसेस को कपड़े बदलकर आने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, एक तो हमारा कल्चर ही ये है। अब आप अपने पैरेंट्स और दादा-दादी के साथ फिल्म देख रहे हैं और फिर इतना सब जो आता है, तो आपको फील होता है सब देख रहे हैं और अजीब लगता है। मुझे लगता है कि अगर लोग 20-30 की उम्र वाले फिल्म देखने आएं तो ऐसा होना चाहिए। आप जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, उससे लोगों को अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं होना चाहिए। उन लोगों को आपकी फिल्में देखने में अजीब नहीं लगना चाहिए।

Salman Khan twinkle khanna Kajol अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।