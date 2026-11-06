'भगवान राम जैसा मेरा किरदार', मातृभूमि इवेंट पर बोले सलमान, हम दोनों में एक जैसी...
सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि के किरदार को रामायण के भगवान राम से कम्पेयर किया और कहा कि दोनों के गुण एक जैसे ही हैं।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस आ रही है। शुक्रवार को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान ने रामायण फिल्म को लेकर बात की। सलमान से पूछा गया कि क्या रामायण की वजह से उनकी फिल्म मातृभूमि पर असर पड़ेगा तो जानें उन्होंने क्या कहा।
राम और अपने किरदार पर बोले सलमान
सलमान ने भगवान राम के गुणों पर बात की और बताया कि 'मातृभूमि' में उनका किरदार किस तरह उन्हीं गुणों को दर्शाता है। वह बोले, ‘देखिए, राम जी की क्या क्वालिटीज थीं? बेस्ट पति, बेस्ट बेटा, बेस्ट पिता, बेस्ट वॉरियर और बेस्ट भाई। तो ये क्वालिटीज थी, अब इस किरदार में सब क्वालिटीज हैं।’
सलमान का मातृभूमि में किरदार
बता दें कि मातृभूमि में सलमान, आर्मी ऑफिसर समतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। संतोष बाबू को महावीर चक्र अवॉर्ड मिला था उनकी वीरता और साहस के लिए।
मातृभूमि की रिलीज में देरी पर बोले सलमान
सलमान ने इस दौरान फिल्म की रिलीज डेट और रिलीज में देरी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि टीम पहले शूट को 45-50 दिन में शूट करने वाली थी। लेकिन फिल्म को शूट करने में ज्यादा टाइम लग गया। उन्होंने फिर कहा कहा कि मेकर्स वीएफएक्स पर भी पूरा ध्यान देना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि दर्शकों को इसमें मजा ना आए। सलमान बोले, हम बस इस फिल्म को विजुअली इतना बेहतरीन बनाना चाहते हैं कि सब हैरान रह जाएं।
सलमान ने यह भी कहा कि मातृभूमि पहले जनवरी और जून में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर अगस्त में इसकी डेट शिफ्ट हो गई। नई रिलीज डेट के बारे में बताते हुए सलमान ने कहा कि फिल्म 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। बता दें कि फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं।
रामायण के बजट पर बोले थे सलमान
वैसे इस इवेंट के दौरान सलमान ने रामायण फिल्म के बजट को लेकर भी बात की। सलमान ने कहा कि रामायण की चर्चा रामायण की स्टोरी को लेकर होनी चाहिए। लेकिन लोग फिल्म के बजट और वीएफएक्स को लेकर बात कर रहे हैं। जब फिल्म रामायण पर है तो इस पर ही बात करो न।
खैर फैंस सलमान को अब मातृभूमि में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। सलमान लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। सिकंदर को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिल्म में सलमान के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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