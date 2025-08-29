Salman Khan celebrates And dances In Ganesh Visarjan Sonakshi Sinha Arpita Khan zaheer Iqbal joins Ganesh Chaturthi गणपति विसर्जन में ढोल की बीट पर झूमकर नाचे सलमान खान, पति संग देसी लुक में दिखीं सोनाक्षी, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan celebrates And dances In Ganesh Visarjan Sonakshi Sinha Arpita Khan zaheer Iqbal joins Ganesh Chaturthi

गणपति विसर्जन में ढोल की बीट पर झूमकर नाचे सलमान खान, पति संग देसी लुक में दिखीं सोनाक्षी

हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर में गणपति बप्पा विराजे। वहीं, अर्पिता के घर में आए बप्पा के विसर्जन में पूरा खान परिवार शामिल हुआ। इस दौरान सलमान खान ढोल-नगाड़ों पर जमकर झूमते नजर आए।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:37 AM
share Share
Follow Us on
गणपति विसर्जन में ढोल की बीट पर झूमकर नाचे सलमान खान, पति संग देसी लुक में दिखीं सोनाक्षी

Ganesh Chaturthi 2025: हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। आम हो खास हर कोई पूरे जोश के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है। बॉलीवुड सितारों ने भी धूमधाम से अपने घर पर बप्पा का स्वागत कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर में गणपति बप्पा विराजे। वहीं, अर्पिता के घर में आए बप्पा के विसर्जन में पूरा खान परिवार शामिल हुआ। इस दौरान सलमान खान ढोल-नगाड़ों पर जमकर झूमते नजर आए। इस मौके पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल भी गणपति विसर्जन का हिस्सा बनीं।

ढोल-नगाड़ों की बीट पर झूमते दिखे सलमान

अर्पिता खान के घर के गणपति विसर्जन के दौरान के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान खान बप्पा के विसर्जन में जमकर नाचते नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान ब्लू कलर की टी-शर्ट और जीन्स पहने नजर आए। सलमान के साथ उनका पूरा परिवार ढोल-नगाड़ों की बीट पर डांस करता दिख रहा है। वहीं लाल रंग का सूट पहने अर्पिता भी भाई का साथ देती नजर आईं।

सोनाक्षी-जहीर भी शामिल हुए गणपति विसर्जन में

गणपति विसर्जन के मौके पर सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल भी शामिल हुए। कपल खान और अर्पिता की फैमिली के साथ जमकर एंजॉय करता दिख रहा है। सोनाक्षी इस मौके पर हैवी सूट पहने और बालों में गजरा लगाए नजर आईं। ग्रीन कलर की शेरवानी पहने जहीर इकबाल भी खूब जच रहे थे। वहीं, आयुष शर्मा भी अपनी बेटी को गोद में लिए ढोल पर झूमते दिखे। अरबाज खान के बेटे अरहान और सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी बप्पा को विदा करते हुए उनकी भक्ति में लीन दिखाई दिए।

Salman Khan Sonakshi Sinha Ganesh Chaturthi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।