गणपति विसर्जन में ढोल की बीट पर झूमकर नाचे सलमान खान, पति संग देसी लुक में दिखीं सोनाक्षी

हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर में गणपति बप्पा विराजे। वहीं, अर्पिता के घर में आए बप्पा के विसर्जन में पूरा खान परिवार शामिल हुआ। इस दौरान सलमान खान ढोल-नगाड़ों पर जमकर झूमते नजर आए।

Ganesh Chaturthi 2025: हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। आम हो खास हर कोई पूरे जोश के साथ गणेश चतुर्थी मना रहा है। बॉलीवुड सितारों ने भी धूमधाम से अपने घर पर बप्पा का स्वागत कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर में गणपति बप्पा विराजे। वहीं, अर्पिता के घर में आए बप्पा के विसर्जन में पूरा खान परिवार शामिल हुआ। इस दौरान सलमान खान ढोल-नगाड़ों पर जमकर झूमते नजर आए। इस मौके पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल भी गणपति विसर्जन का हिस्सा बनीं।

ढोल-नगाड़ों की बीट पर झूमते दिखे सलमान अर्पिता खान के घर के गणपति विसर्जन के दौरान के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान खान बप्पा के विसर्जन में जमकर नाचते नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान ब्लू कलर की टी-शर्ट और जीन्स पहने नजर आए। सलमान के साथ उनका पूरा परिवार ढोल-नगाड़ों की बीट पर डांस करता दिख रहा है। वहीं लाल रंग का सूट पहने अर्पिता भी भाई का साथ देती नजर आईं।