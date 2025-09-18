जब ऐश्वर्या पर भड़के सलमान- खुद को बहुत खूबसूरत समझती है, समझाओ इसको वहीदा रहमान को देखे
हिमानी शिवपुरी सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियों और झगड़ों की गवाह हैं। उन्होंने बताया कि एक बार सलमान गुस्से से आए और बोले थे कि ऐश्वर्या खुद को बहुत सुंदर समझती हैं उन्हें वहीदा रहमान को देखना चाहिए।
ऐश्वर्या राय और सलमान खान के साथ काम करने वाले कई लोगों ने उनके बीच अफेयर और झगड़े देखे हैं। इनमें से एक नाम हिमानी शिवपुरी का भी है। वह दोनों ही एक्टर्स के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने वो वक्त बताया जब सलमान और ऐश्वर्या की दोस्ती गहरी हो रही थी और फिर झगड़े होने लगी। हिमानी ने बताया कि एक बार सलमान गुस्से में बोले थे कि ऐश्वर्या खुद को ज्यादा खूबसूरत समझती है, उसे वहीदा रहमान को देखना चाहिए।
रात में आते थे सलमान
हिमानी शिवपुरी रेड एफएम के पॉडकास्ट पर थीं। उन्होंने बताया कि पहली बार ऐश्वर्या के साथ आ अब लौट चलें में काम किया था। फिर हमारा दिल आपके पास है और उमराव जान में। हिमानी ने बताया कि तब ऐश्वर्या उतनी स्टैब्लिश हिरोइन नहीं थीं। उन्होंने हमारा दिल आपके पास है कि वक्त का किस्सा याद किया। बोलीं, 'हम हैदराबाद में शूट कर रहे थे। ये वो वक्त था जब सलमान और उनका रिश्ता मजबूत हो रहा था। सलमान रोज रात में आते और सुबह चले जाते थे।'
बहुत अच्छी इंसान हैं ऐश
हिमानी ने ऐश्वर्या की तारीफ की और बोलीं, 'वह बहुत अच्छी थी और पढ़ी लिखी भी। हम खूब बातें किया करते थे और कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकती। सुंदरता से ज्यादा मुझे लगता है कि वह एक बहुत अच्छी इंसान है।'
जब गुस्से में आए सलमान
सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप पर हिमानी बोलीं, 'नहीं चला। वही लोग बेहतर जान सकते हैं कि उनके बीच क्या समस्या थी।' सलमान और ऐश्वर्या के झगड़े को याद करके हिमानी बोलीं, 'मुझे याद है, एक बार हम फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे। ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ रोहन सिप्पी की फिल्म में काम कर रही थीं और सलमान आ गए थे। वह मुझसे बोले, 'क्या है? इसको समझाओ, वहीदा रहमान को देखो। अपने आपको बहुत खूबसूरत समझती है।' मैं उन्हें शांत रहने के लिए बोलती थी।'
