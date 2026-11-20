मातृभूमि के प्रमोशन के बीच सलमान खान का PR टीमों की स्ट्रैटेजी पर तंज, बोले- सब बकवास है
सलमान खान जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का प्रमोशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि आज कल जो पीआर स्ट्रैटेजी होती है वो सब खराब है।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस अगले महीने रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए सलमान खान खूब जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक इवेंट के दौरान सलमान ने आज कल चल रहे प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि आज कल की पीआर स्ट्रैटेजी बकवास है।
सलमान बोले अब काफी इनसिक्योरिटी है
दरअसल, एबीपी के हाल ही के एक इवमेंट में सलमान से पूछा गया कि सलमान आप कई दशक से काम कर रहे हैं। आपने सिनेमा को इवॉल्व करते देखा है। आपने देखा होगा कि लोग थिएटर से अब ओटीटी पर आ गए हैं तो क्या आपको लगता है कि अब काफी चैलेंजिंग है लोगों को थिएटर तक लाने के लिए? सलमान इस पर पहले कहते हैं कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है और फिर चित्रांगदा से बोलते हैं आप इसका जवाब दो। चित्रांगदा फिर बोलती हैं कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए।
सलमान इसके बाद बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कुछ बदला है। बस एक चीज आ गई है वो है इनसिक्योरिटी।
पीआर स्ट्रैटेजी पर सलमान का तंज
सलमान ने फिर पीआर स्ट्रैटेजी को लेकर कहा, ‘हम पहले जाते थे और वहां एक शोकेज होता था जहां अगली पिक्चर के फओटोग्राफ्स होते थे।बस वही पब्लिसिटी होती थी। न्यूजपेपर पर बताते थे ये फिल्म आ रही है, इन थिएटर्स पर आ रही है। लेकिन अब काफी चीजें होती हैं। ये कर लो, वो कर लो , यहां चले जाओ वहां चले जाओ। ये सब बकवास है।'
होस्ट फिर बोलते हैं कि आपकी पीआर टीम ग्राउंड से काम कर रही है तो कुछ तो अच्छा बोलो। इसके बाद सलमान बोलते हैं कि पीआर मतलब अवेयरनेस है कि ये फिल्म इस दिन पर यहां रिलीज हो रही है। अब हमें सोशल मीडिया से एडवांटेज मिल गया है। ट्रेलर को दूसरी फिल्मों के साथ अटैच्ड करते हैं। ये अवेयरनेस ज्यादा मिल गया है तो बस यही अच्छी चीज है।
सलमान फिर होस्ट से बोलते हैं कि अगर आप ये बुलवाना चाहते हो कि दूसरे लोग अगर आपकी फिल्म की नेगेटिव पीआर करेंगे और नीचे गिराना चाहेंगे तो अगर आपको मालूम है तो प्लीज मुझे मत बताना क्योंकि मुझे बुरा लगेगा।
मातृभूमि और ईठा की टक्कर
खैर सलमान की फिल्म मातृभूमि की बात करें तो यह फिल्म अपूर्व लाखिया द्वारा डायरेक्ट की गई है। फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की श्रद्धा कपूर की मूवी ईठा से बॉक्स ऑफिस टक्कर है तो देखते हैं कि कौनसी फिल्म बाजी मारती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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