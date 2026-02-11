सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भेजा ईमेल
सलमान खान और कई सेलेब्स के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के जीजा आयुष शर्मा को धमकी दी है। यह धमकी मेल के जरिए एक्टर को दी है।
सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल आया है। यह मेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही आयुष को आया है। आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को बताया कि आयुष को मेल से धमकी मिली है और मेल भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित होने का दावा किया है।
दोनों में नहीं पता चली आइडेंटिटी
मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि आयुष शर्मा को ईमेल वाया प्रोटॉन मेल की तरफ से धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वहीं रणवीर सिंह को व्हाट्सएप्प वॉइस नोट मिला था वीपीएन यूज करके।
रणवीर से की करोड़ों की मांग
आयुष को रणवीर सिंह को मिली धमकी के तुरंत बाद धमकी दी गई है। रणवीर को व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस मैसेज भेजा गया था जिसमें करोड़ों रुपये की मांग की गई थी। इस धमकी के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।
ऑफिशियल्स ने बताया कि सेंडर ने वॉइस नोट को वीपीएन से भेजा था ताकि उसकी लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो। इसकी के साथ उस शख्स ने खुद को बिश्नोई गैंग से संबंधित बताया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों केस में यानी जो आयुष को मेल भेजा गया और जो रणवीर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया उसमें सेंडर की आइडेंटिटि को हाइड किया गया है और अलग-अलग डिजिटल टूल्स को यूज किया है।
रोहित शेट्टी के घर पर हुआ था हमला
बता दें कि दोनों की धमकी से पहले फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर 31 जनवरी को फायरिंग हुई थी। उनके घर पर 5 गोलियां चलाई गई थीं। इतना ही नहीं इस कनेक्शन में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। बुधवार को उनकी पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें स्पेशल एमसीओसीए कोर्ट में पेश किया गया था जिसमें उन्हें 17 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
इसी केस में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा था जिसका नाम आसाराम फासले था जो हथियारों को सप्लाई करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह दावा किया था कि वह बिश्नोई गैंग के साथ 4 साल से काम कर रहा था।
सलमान खान के घर के बाहर भी चलाई थीं गोलियां
वहीं रोहित से पहले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी गोलियां चलाई गई थीं साल 2024 में। 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए थे और 4 गोलियों के राउंड फायर करके वहां से भाग गए थे। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए अटैक की जिम्मेदारी ली थी। इस केस में बाद में 6 लोग गिरफ्तार भी हुए थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
