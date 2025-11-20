सलमान खान सेट पर अपने साथ लाते हैं खाने का ट्रक, तमन्ना ने सिर्फ दो दिन में शूट किया था ये गाना

संक्षेप: कोरियोग्राफर पीयूष भगत और शाजिया सामजी ने अलग-अलग सितारों के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया। इस बातचीत के दौरान पीयूष और शाजिया ने बताया कि सलमान खान के सेट पर खाने का ट्रक आता है।

कोरियोग्राफर पीयूष भगत और शाजिया सामजी ने बॉलीवुड के तमाम सितारों संग काम किया है। हाल ही में इन दोनों कोरियोग्राफर्स ने अलग-अलग एक्टर्स संग अपने काम करने के अमुभवों को साझा किया। पीयुष और शाजिया ने बताया कि सलमान खान अपने ज्यादातर शूट पर खुद का फूड ट्रक लेकर आते हैं। इसी के साथ शाजिया और पीयूष ने बताया कि तमन्ना भाटिया ने नशा गाने के लिए सिर्फ चार घंटे की रिहर्सल ही की थी।

सलमान के सेट पर होता है फूड ट्रक हिंदी रश से खास बातचीत में शाजिया ने कहा, “जब सलमान ने हमें बुलाया था…हर किसी को पता था कि उनके सेट पर एक खाने का टेंट होगा। बींग ह्यूमन का फूड ट्रक उनके हर शूट पर होता है और वो बहुत टेस्टी खाना देते हैं। मुझे याद है भाई के साथ लंच करना और खाना और भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो (सलमान खान) हमारे साथ बैठे थे।”

अनन्या नहीं हैं सुपरडांसर इसी दौरान कोरियोग्राफर्स ने अनन्या पांडे के साथ काम करने को लेकर बात की। उन्होंने बताया, अनन्या ने जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आई थीं। वो आनेवाले सालों में ग्रो की हैं। अनन्या सुपरडांसर नहीं हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती हैं।