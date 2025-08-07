Salman Khan Bodyguard Shera Father Sunder Singh Jolly Passed Away At 88 Due To cancer सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, 88 साल की उम्र में कैंसर से हुई पिता की मौत, Bollywood Hindi News - Hindustan
सलमान खान के साथ साए की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शेरा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पिता श्री सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:08 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खान के साथ साए की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शेरा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पिता श्री सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई है। सुंदर सिंह का अंतिम संस्कार मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा क्रिमेटोरियम में किया जाएगा।

कई सालों से लड़ रहे थे कैंसर से जंग

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर लाल जॉली बीते कई सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। टाइम्स नाउ के अनुसार, शेरा ने अपने पिता के निधन की जानकारी दी है और बताया कि उनका अंतिम संस्कार यात्रा शाम 4 बजे अंधेरी स्थित ओशिवारा स्थित उनके आवास से शुरू होगी। एक आधिकारिक बयान में शेरा ने कहा, 'मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज हमें छोड़ स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे निवास स्थान 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।'

शेरा ने मनाया था पिता का आखिरी जन्मदिन

बता दें कि इस साल की शुरुआत में शेरा ने अपने पिता का जन्मदिन मनाया था। उनके 88 साल पूरे होने की खुशी में शेरा ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा था- 'मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मेरी प्रेरणा, सबसे मजबूत इंसान को 88वें जन्मदिन की शुभकामनाएं! मुझमें जो भी ताकत है, वो आपसे ही आती है। मैं हमेशा आपसे बहुत प्यार करूंगा!'

