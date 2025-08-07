सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, 88 साल की उम्र में कैंसर से हुई पिता की मौत

सलमान खान के साथ साए की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शेरा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पिता श्री सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई है।

कई सालों से लड़ रहे थे कैंसर से जंग सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता सुंदर लाल जॉली बीते कई सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। टाइम्स नाउ के अनुसार, शेरा ने अपने पिता के निधन की जानकारी दी है और बताया कि उनका अंतिम संस्कार यात्रा शाम 4 बजे अंधेरी स्थित ओशिवारा स्थित उनके आवास से शुरू होगी। एक आधिकारिक बयान में शेरा ने कहा, 'मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज हमें छोड़ स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे निवास स्थान 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।'