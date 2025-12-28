सलमान के बर्थडे पार्टी की ये सबसे खास तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, जानिए क्या है खास
सलमान खान के 60वें जन्मदिन की ग्रैंड पार्टी से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राम चरण और सलमान को एक साथ देखा जा सकता है। इस तस्वीर में बॉबी देओल और कैप्टेन कुल महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आ रहे हैं।
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने हाल में अपना 60 वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर उन्होंने इंडस्ट्री से अपने कुछ खास यार दोस्तों को ही बुलाया था। इस जन्मदिन पार्टी में एक्टर के परिवार के अलावा साउथ सुपरस्टार राम चरण, कैप्टेन कूल महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी, शिल्पा शेट्टी, बॉबी देओल समेत तमाम उनके करीबी शामिल हुए थे। अब दबंग खान की इस पार्टी से एक तस्वीर सामने आई है जो दिल खुश कर देगी।
राम चरण और सलमान की तस्वीर वायरल
एक फैन ने X पर तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सलमान खान को रामचरण के साथ बातचीत करते हुए देखा गया जा सकता है। इस तस्वीर में बॉबी देओल, एम एस धोनी भी नजर आ रहे हैं। चारों स्टार्स को एक साथ देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। यूजर्स इस तस्वीर पर रिएक्शन देकर प्यार जाता रहे हैं।
शानदार थी पार्टी
इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें बहन अर्पिता खान को डांस करते देखा गया था। इसी वीडियो में साक्षी धोनी डीजे के पास खड़ी नजर आई थीं। सलमान का ग्रैंड बर्थडे हर साल खास होता है। सलमान की मां सलमा खान भी बेटे के इस जश्न में शामिल हुईं थीं।
आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान के 60वें जन्मदिन पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया गया था। इस टीजर में एक्टर की दमदार आवाज में डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद आपके मन में भी देशभक्ति भावना पैदा हो जाएगी। अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान वैली में हुए टकराव पर आधारित है। फिल्म में सैनिकों की ताकत को दिखाया जाएगा। सिकंदर की असफलता के बाद बैटल ऑफ गलवान सलमान के लिए खास होने वाली है। ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।