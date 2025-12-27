महेंद्र सिंह धोनी से तब्बू तक; सलमान खान की बर्थडे पार्टी में इन स्टार्स ने लगाए चार चांद

संक्षेप: सलमान खान के बर्थडे की पार्टी 26 दिसंबर रात उनके पनवेल वाले फार्महाउस में रखी गई जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान के कई वीडियोज सामने आए हैं।

सलमान खान का 27 दिसंबर को बर्थडे है जिसकी पार्टी 26 दिसंबर की रात से शुरू हो गई थी। सलमान इस बार अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान अपना बर्थडे या तो मुंबई वाले अपार्टमेंट या फिर पनवेल वाले फार्महाउस में सेलिब्रेट करते हैं और इस साल उन्होंने फार्महाउस में ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान बनाया जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे।

सेलेब्स में से कौन पहुंचे पार्टी में महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे। रकुल प्रीत सिंह और प्रग्या जैसवाल साथ में पार्टी में पहुंचे और दोनों काफी खूबसूरत लग रही थीं। जेनेलिया देशमुख भी बच्चों के साथ आईं। हुमा कुरैशी भी ग्लैमरस लुक में पार्टी में पहुंचीं।

मीका सिंह ने स्कूटी में आकर बिल्कुल अलग एंट्री मारी। वहीं मनीष पॉल भी आए जो सलमान के काफी क्लोज हैं। संगीता बिजलानी सलमान के हर बर्थडे में पहुंचती हैं और इस बार भी वह सलमान के खास दिन पर पहुंचीं। रणदीप हुड्डा भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लिन के साथ पहुंचे। इनके अलावा तब्बू, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, निखिल द्विव्वेदी, महेश मांजरेकर भी पार्टी सेलिब्रेट करने आए।

परिवार वाले भी दिखे साथ इनके अलावा पूरा खान परिवार भी सलमान के इस खास दिन पर साथ थे। अरबाज खान, पत्नी शूरा और बेटी के साथ आए। सोहेल खान भी पार्टी में पहुंचे। इसके अलावा उनके भतीजे अहान और निर्वाण स्वैग एंट्री मारते हुए आए और बहनें भी पति और बच्चे के साथ आए।

स्पेशल वीडियो दिखाया जाएगा ऐसा भी कहा जा रहा है कि पार्टी में सलमान खान के लिए एक स्पेशल वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें उन सभी डायरेक्टर्स का मैसेज होगा जिनके साथ उन्होंने काम किया है।