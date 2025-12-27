1 या 2 नहीं, सलमान खान की हैं कई लग्जरी प्रॉपर्टीज, नेटवर्थ जानकर तो हो जाएंगे हैरान

संक्षेप: Salman Khan 60 Birthday: सलमान खान का आज बर्थ्डे है और इस खास मौके पर आपको बताते हैं सलमान खान की लग्जरी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अलावा बताते हैं सलमान कितने करोड़ के मालिक हैं।

Salman Khan Birthday : सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं। सलमान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी। हालांकि इसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। इसके बाद 1989 में सलमान ने बतौर लीड हीरो फिल्म मैंने प्यार किया में काम किया जो ब्लॉकबस्टर थी। इसके बाद सलमान ने कई हिट फिल्में दी और खूब कमाई की और अब लग्जरी लाइफ भी जीते हैं। आज उनके बर्थडे पर आपको बताते हैं उनकी नेटवर्थ और लग्जरी प्रॉपर्टीज के बारे में।

कितनी है नेटवर्थ सलमान की नेटवर्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2900 करोड़ है। वह बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं।

गैलेक्सी अपार्टमेंट वहीं उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सलमान खान जिस घर में रहते हैं वह है गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जो मुंबई में है। यह एक बेडरूम हॉल और किचन अपार्टमेंट है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत 16 करोड़ है। वह कई साल से यहां रह रहे हैं।

पनवेल फार्महाउस इसके अलावा उनका फार्महाउस है पनवेल में जिसमें वह वेकेशन करने या घर के फंक्शन्स एंजॉय करते हैं। यह फार्महाउस 150 एकड़ में है जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, हॉर्स स्टेबल्स और कई गेस्ट बंगले हैं। इसकी कीमत मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 80 करोड़ है।

ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई में उनका एक ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट भी है। यह 4 बेडरूम हॉल किचन प्रॉपर्टी है जिसमें स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल हैं जो कई फ्लोर पर हैं। इकॉनोमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत 30 करोड़ है।

गोराई बीच हाउस सलमान का एक गोराई बीच हाउस भी है। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, प्राइवेट थिएटर और बाइक एरेना है औ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 100 करोड़ है।