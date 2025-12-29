बर्थडे पार्टी में होस्ट बने सलमान खान, अपने हाथों से बनाई मेहमानों के लिए चाट, वीडियो वायरल

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने ग्रैंड 60वें जन्मदिन पर खुद अपने हाथों से मेहमानों को भेल, चाट बनाकर खिलाई। एक्टर घर आए सभी मेहमानों के लिए अच्छे होस्ट बनकर सामने आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सलमान खान ने हाल में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर एक्टर के कुछ करीबी यार दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। ये ग्रैंड सेलिब्रेशन सलमान के पनवेल वाले फार्महाउस पर किया गया था। अब जन्मदिन की इस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें खुद सलमान खान ने अपने घर आए मेहमानों को अपने हाथों से चाट बनाकर खिलाई। जेनेलिया डिसूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सलमान बने होस्ट सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये सलमान ने 60वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन का वीडियो है जिसमें एक्टर खुद अपने हाथों से मेहमानों के लिए चाट बना रहे हैं। वीडियो में सलमान को काली ते-शर्ट में देखा जा सकता है। रितेश देशमुख चाट एन्जॉय कर रहे हैं। ये वीडियो जेनेलिया ने बनाया है। उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, ‘सलमान खान जैसा कोई नहीं है। वो आपको घर जैसा और खास महसूस कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बार उन्होंने बेहद स्वादिष्ट ‘भाऊंची भेळ’ बनाई है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं!’

वायरल तस्वीर सलमान खान के इस ग्रैंड पार्टी से एक तस्वीर और आई थी। इस तस्वीर में दबंग एक्टर को राम चरण, एमएस धोनी, और बॉबी देओल के साथ देखा गया था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हुई।