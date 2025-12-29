Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsalman khan became the host in his birthday party, servig chaat to the guest video goes viral
बर्थडे पार्टी में होस्ट बने सलमान खान, अपने हाथों से बनाई मेहमानों के लिए चाट, वीडियो वायरल

बर्थडे पार्टी में होस्ट बने सलमान खान, अपने हाथों से बनाई मेहमानों के लिए चाट, वीडियो वायरल

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने ग्रैंड 60वें जन्मदिन पर खुद अपने हाथों से मेहमानों को भेल, चाट बनाकर खिलाई। एक्टर घर आए सभी मेहमानों के लिए अच्छे होस्ट बनकर सामने आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Dec 29, 2025 06:36 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान ने हाल में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर एक्टर के कुछ करीबी यार दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। ये ग्रैंड सेलिब्रेशन सलमान के पनवेल वाले फार्महाउस पर किया गया था। अब जन्मदिन की इस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें खुद सलमान खान ने अपने घर आए मेहमानों को अपने हाथों से चाट बनाकर खिलाई। जेनेलिया डिसूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है।

सलमान बने होस्ट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये सलमान ने 60वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन का वीडियो है जिसमें एक्टर खुद अपने हाथों से मेहमानों के लिए चाट बना रहे हैं। वीडियो में सलमान को काली ते-शर्ट में देखा जा सकता है। रितेश देशमुख चाट एन्जॉय कर रहे हैं। ये वीडियो जेनेलिया ने बनाया है। उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, ‘सलमान खान जैसा कोई नहीं है। वो आपको घर जैसा और खास महसूस कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बार उन्होंने बेहद स्वादिष्ट ‘भाऊंची भेळ’ बनाई है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं!’

वायरल तस्वीर

सलमान खान के इस ग्रैंड पार्टी से एक तस्वीर और आई थी। इस तस्वीर में दबंग एक्टर को राम चरण, एमएस धोनी, और बॉबी देओल के साथ देखा गया था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हुई।

सलमान खान की फिल्म

बता दें, सलमान खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर एक्टर ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान का टीजर रिलीज कर फैंस को सरप्राइज दे दिया था। इस फिल्म में उन्हें एक आर्मी ऑफिस के किरदार में देखा जाएगा। फिल्म चीन और भारत के बीच साल 2020 में हुए टकराव के बारे में हैं। अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में गोविंदा और चित्रागंदा सिंह जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।सलमान के लिए ये फिल्म खास होगी जो 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हो रही है।

