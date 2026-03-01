Hindustan Hindi News
Battle of Galwan vs Bhoot Bangla: सलमान खना की वॉर ड्रामा या अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी? फैंस को किसका ज्यादा इंतजार

Mar 01, 2026 09:18 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Akshay Kumar Vs Salman Khan: सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान और अक्षय कुमार की भूत बंगला अप्रैल में रिलीज होनी हैं। आइए जानते हैं इन दो फिल्मों में से किस फिल्म का फैंस को ज्यादा इंतजार है। 

सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान और अक्षय कुमार की भूत बंगला का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। दोनों फिल्में एक ही महीने में रिलीज हो रही हैं। दोनों फिल्मों में से फैंस को किस फिल्म का ज्यादा इंतजार है, ये हम आपको बता रहे हैं।आईएमडीबी की लिस्ट के मुताबिक, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से ज्यादा इंतजार फैंस को अक्षय कुमार की भूत बंगला का है।

आईएमडीबी की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट

आईएमडीबी की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट रियल टाइम पॉपुलैरिटी पर आधारित है, जिसका कैलकुलेशन IMDb पर इन टाइटल्स के पेजव्यूज की संख्या के आधार पर किया जाता है।

कब रिलीज होगी सलमान खान की वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान?

सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो फिल्म को अपूर्वा लखिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बैटल ऑफ गलवान फिल्म 2020 में गलवान क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी।

कब रिलीज होगी अक्षय कुमार की भूत बंगला?

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला को अबिलाश नायर और प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और तबु अहम रोल निभाती नजर आएंगी।

सोच समझकर 10 अप्रैल तय की रिलीज की डेट

भूत बंगला की रिलीज डेट 10 अप्रैल सोच-समझकर तय की गई है। फिल्म की प्रोड्यूसर्स में से एक एकता कपूर ने कहा- जब हम अपनी फिल्म रिलीज करेंगे, तब तक धुरंधर और टॉक्सिक दोनों ने अच्छा रन लिया होगा. हमारी फिल्म तब रिलीज हो रही है जब कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और छुट्टियों का दौर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भूत बंगला इतनी प्लानिंग के बाद बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी।

धुरंधर: द रिवेंज वर्सेज टॉक्सिक में फैंस को किसका ज्यादा इंतजार?

धुरंधर 2 और टॉक्सिक की बात करें तो दोनों फिल्में 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। धुरंधर 2 और टॉक्सिक में फैंस को यश की टॉक्सिक का ज्यादा इंतजार है। आईएमडीबी की लिस्ट में टॉक्सिक पहले नंबर पर है। वहीं, धुरंधर 2 दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर भूत बंगला है और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान 10वें नंबर पर है। टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। वहीं, धुरंधर: द रिवेंज को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

Salman Khan Akshay Kumar

