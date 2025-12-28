सलमान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर देख लोगों को याद आया गेम ऑफ थ्रोन्स; 'जब आप मीशो से जॉन स्नो...'

संक्षेप: सलमान के 60वें बर्थ डे पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो चुका है। सलमान की फिल्म का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ लोग बोले कि उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई। आइए जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं फैंस।

सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। उनके इस खास दिन पर फैंस को तोहफा मिला। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया गया। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर जैसे ही सामने आया, हर कोई उसकी चर्चा करने लगा। लोगों को सलमान खान की फिल्म का टीजर काफी पसंद आया। वहीं, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें टीजर देखर गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई।

क्यों हो रही गेम ऑफ थ्रोन्स से तुलना? फिल्म के टीजर में देखने को मिला, सलमान खान एक डंडे को तलवार की तरह लिए खड़े हैं, मजबूती से खड़े हुए और अपने दुश्मनों से लड़ने को तैयार। इस सीन ने बहुत से लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला दी।

लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स की आइकॉनिक बैटल ऑफ बास्टर्ड्स याद आ गई है, जहां जॉन स्नो तलवार लेकर खड़े हैं और दुश्मन उनकी तरफ अटैक के लिए बढ़ते हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने बैटल ऑफ गलवान और गेम ऑफ थ्रोन्स के उस सीन का कोलाज बनाकर शेयर किया है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स सोशल मीडिया पर लोग इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- सलमान खान ने जॉन स्नो से बढ़िया एक्टिंग की है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जाहिर है, सलमान खान ने हॉलीवुड से पहले ये किया था। इसकी के साथ उन्होंने हंसने वाले इमोजी बनाए। एक ने लिखा- ऐसा लग रहा है बैटल ऑफ बास्टर्ड्स का देसी रीमेक बना दिया है। एक ने लिखा- जब आप मीशो से जॉन स्नो को खरीदें।