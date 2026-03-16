सलमान खान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ का बदला टाइटल, अब इस नाम से रिलीज होगी फिल्म
Salman Khan Upcoming Movie: सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम बदल दिया गया है। मेकर्स ने फिल्म के नए टाइटल के साथ नया पोस्टर रिलीज किया है।
Battle of Galwan: सलमान खान की साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का नाम बदल दिया गया है। सलमान खान ने नए नाम के साथ नया पोस्टर शेयर किया है। एक्टर ने फिल्म का दमदार पोस्टर शेयर कर बताया कि अब ये फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के नाम से दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
क्यों बदला गया नाम?
'बैटल ऑफ गलवान' से ऐसा लग रहा था कि फिल्म की कहानी केवल गलवान घाटी में हुए युद्ध तक सीमित है। हालांकि, फिल्म में और भी चीजें दिखाई गई हैं। इसमें 2020 की भारत-चीन झड़प के साथ-साथ भारतीय सैनिकों के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके परिवारों के बलिदान को भी गहराई से बताया गया है। यही कारण है कि मेकर्स ने नाम बदलने का फैसला लिया है।
‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ नाम क्यों रखा गया?
एक्सपर्ट्स का कहना है, 'मातृभूमि' शब्द सुनते ही शरीर में एक अलग जोश भर जाता है और अपना पन फील होता है। वहीं फिल्म में युद्ध करने की जगह शांति की बात की गई है। यही कारण है कि इसका नाम ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ रखा गया।
चीन में हुआ था बवाल
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में चीन की सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। चीन ने इसे 'चीन-विरोधी' भावना भड़काने की कोशिश करार दिया था।
फिल्म की रिलीज डेट
पहले ये फिल्म 17 अप्रैल के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। यही कारण है कि फिल्म के कुछ गाने और टीजर रिलीज कर दिए गए थे। लेकिन जब अक्षय कुमार ने अनाउंस किया कि उनकी फिल्म ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल के दिन आने वाली है तब खबर आई कि सलमान खान की फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो गई है।
फिल्म की स्टार कास्ट
‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह हैं। ये फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है। इसे प्रोड्यूस सलमा खान ने किया है। वहीं डायरेक्शन अपूर्व लाखिया का है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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