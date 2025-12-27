Hindustan Hindi News
सलमान खान-आलिया भट्ट के बीच होने वाली थी जबरदस्त फिल्मी टक्कर, आदित्य चोपड़ा ने संभाली स्थिति

संक्षेप:

सलमान और आलिया भट्ट के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला था। लेकिन प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने जो किया उससे दोनों ही फिल्मों को नुकसान होने की संभावना कम हो गई हैं। आदित्य ने सलमान के साथ ऐसे निभाई अपनी दोस्ती।

Dec 27, 2025 06:33 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया गया है। ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को थिएटर पर दस्तक देगी। पहले इसी दिन आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म अल्फा रिलीज होनी थी। ये साल के सबसे बड़े फिल्मी क्लैश में से एक होता। साथ ही दोनों में से कोई एक ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पाती। ऐसे में आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने सलमान के साथ अपने सम्मान और दोस्ती के चलते उनके लिए ये दिन खाली छोड़ दिया।

आदित्य चोपड़ा ने सलमान के लिए किया ये काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य चोपड़ा आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर स्पाई फिल्म अल्फा 17 अप्रैल 2026 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सलमान भी इसी दिन अपनी फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्होंने एक्टर संग अपने पुराने रिश्ते के चलते ये दिन छोड़ दिया। अब 17 अप्रैल 2026 को सलमान अपनी देशभक्ति फिल्म बैटल ऑफ गलवान लेकर आ रहे हैं। आज उनके 60वें जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है।

बैटल ऑफ गलवान टीजर

बता दें, बैटल ऑफ गलवान साल 2020 में हुई चीन और भारत की टकराव पर आधारित फिल्म है। फिल्म में गलवान घाटी पर हुए इस टकराव को दिखाया जाएगा। सलमान खान ने फिल्म में एक आर्मी ऑफिस पर किरदार निभाया है। टीजर में वो बुलंद आवाज में अपने डायलॉग बोलते हैं, बैकग्राउंड में शानदार म्यूजिक है और एक्टर के चेहरे पर जूनून। सलमान के लिए ये फिल्म खास होने वाली है। इससे पहले सिकंदर और पहले आई फिल्में ऑडियंस को पसंद नहीं आई है। बैटल ऑफ गलवान से अधिक उम्मीदें हैं। इसके अलावा सलमान कई नई स्क्रिप्ट भी सुन रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बैटल ऑफ गलवान से जुड़ा काम खत्म होते ही एक्टर नए प्रोजेक्ट्स में बिजी होने वाले हैं।

