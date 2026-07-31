‘सलमान खान ने चुकाई स्टार बनने की कीमत’, फिल्ममेकर ने बताया एक्टर ने सिर पर लगवाए थे इंजेक्शन्स
सलमान खान को लेकर उनके दोस्त शैलेंद्र सिंह ने एक किस्सा बताया जब वह उनके घर गए थे और सलमान का हेयर ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने इसके अलावा एक और दिलचस्प बताई।
सलमान खान के दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक्टर को लेकर एक किस्सा शेयर किया है जब वह उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में गए थे। शैलेंद्र ने बताया कि तब सलमान का हेयर ट्रीटमेंट चल रहा था और इस दौरान भी सलमान, बिरयानी खाते हुए एंजॉय कर रहे थे।
जब सलमान के घर जाकर हैरान हुए शैलेंद्र
शैलेंद्र ने साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट में कहा, ‘एक दिन मैं सलमान से मिलने उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट गया। उस समय हम सोमवार की रात को पार्टी करते थे। वह उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और खुद को शीशे में देख रहे थे। उन्हें खाना खाते हुए शीशे में देखना पसंद है। किचन में एक छोटा टेबल है जिसके सामने टेबल है। तो आप बैठे उनके सामने हो, लेकिन शीशे के जरिए उनसे बात करते हो।’
सलमान खान का हो रहा था ट्रीटमेंट
शैलेंद्र ने आगे बताया कि लेकिन जब वह बैठे थे तभी एक आदमी वहां आया जिसके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स थे। उस इंसान ने तुरंत सलमान का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया बिना हमारी बात को काटे।
शैलेंद्र ने फिर कहा, ‘सलमान बैठकर बिरयानी खा रहे थे- आप जानते हो सलमान खाने को काफी एंजॉय करते हैं खासकर कुछ ड्रिंक्स के बाद। अचानक, एक आदमी आया, उसने ग्लव्स पहने, एक सुई निकाली और उनके स्कैल्प(सिर पर) में इंजेक्ट करने लगा। मैं ये सब शीशे के जरिए देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये हो क्या रहा है।’
सलमान बोले थे कीमत है स्टार बनने का
शैलेंद्र ने फिर सलमान से पूछा कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा, ‘ये एक कीमत है स्टार बनने का दोस्त। अब उस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान वह खाना खा रहे थे।’
क्या था वो ट्रीटमेंट
शैलेंद्र को बाद में पता चला कि सलमान का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी। यह एक ट्रीटमेंट है जिसमें व्यक्ति के अपने ही खून से निकले प्लाज्मा का इस्तेमाल उनके बालों बालों के ग्रोथ के लिए दिया जाता है।
शैलेंद्र बोले ऋतिक रोशन भी करवाते ये ट्रीटमेंट
शैलेंद्र फिर बोले, ‘उस समय मुझे नहीं पता था क्या था। मुझे लगा सब करते हैं, अब ऋतिक रोशन करवाते हैं और सब करवाते हैं। जैसे आपकी उम्र होती है, आपके बाल पतले होते जाते हैं। आपको ये सब करवाना पड़ता है।’
सलमान की प्रोफेशनल लाइफ
सलमान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब फिल्म मातृभूमि में नजर आने वाले हैं। इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अभी मूवी की रिलीज डेट को लेकर अपडेट नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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