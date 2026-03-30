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सलमान खान ने किया नई फिल्म का ऐलान, 'मातृभूमि' के बाद अब साउथ की एक्शन थ्रिलर से मचाएंगे बवाल

Mar 30, 2026 04:47 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान की मातृभूमि इसी साल 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग के बाद अब सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म के लिए कसम कस ली है। एक्टर ने खुद अपने नए प्रोजेक्ट को रिवील कर दिया है कि वो कब से शूटिंग शुरू करेंगे।

सलमान खान ने किया नई फिल्म का ऐलान, 'मातृभूमि' के बाद अब साउथ की एक्शन थ्रिलर से मचाएंगे बवाल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म मातृभूमि को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी हाइफ बनी हुई है। सलमान की मातृभूमि इसी साल 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग के बाद अब सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म के लिए कसम कस ली है। जी हां, सलमान खान अब पूरे जोश के साथ अपने नए प्रोजेक्ट में जुटने वाले हैं। एक्टर ने खुद अपने नए प्रोजेक्ट को रिवील कर दिया है कि वो कब से शूटिंग शुरू करेंगे।

एक्शन ड्रामा मूवी है सलमान का नया प्रोजेक्ट

सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसका निर्देशन वामशी पेडिपल्ली करेंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूसर दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे। सोमवार को सलमान ने अपने X अकाउंट पर इस रोमांचक नए कोलैबोरेशन की घोषणा करते हुए बताया कि मातृभूमि के बाद यह उनका अगला प्रोजेक्ट होगा।

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सलमान ने शेयर की तस्वीर

सलमान खान ने अपने X अकाउंट पर वामशी के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस अप्रैल से वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ 'दिल, दिमाग, जिगर से'।' वहीं, श्री वेंकटेश्वर प्रोडक्शंस ने भी अपने X अकाउंट पर इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी शेयर की। उसमें लिखा था, 'सलमान खान - एक ऐसी हस्ती जिन्होंने दुनिया भर के दर्शकों को जश्न के अनगिनत पल दिए हैं… अब हमारी अपनी, सबसे प्यारी ब्लॉकबस्टर फिल्ममेकर वामशी पेडिपल्ली के साथ #SVC63 के लिए हाथ मिला रहे हैं। #SalmanKhanVamshiPaidipallyFilm की शूटिंग इस अप्रैल से शुरू होगी… यह फिल्म जरूर कामयाबी की नई ऊंचाइयां छुएगी।'

वामशी पेडिपल्ली के बारे में

बता दें कि वामशी पेडिपल्ली ने प्रभास-स्टारर मुन्ना के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और जल्द ही उन्होंने एक फेमस फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ बृंदावनम का निर्देशन किया, एक्शन एंटरटेनर येवाडु में राम चरण और अल्लू अर्जुन ने कैमियो निभाया, और महर्षि, जिसने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। वामशी ने ब्लॉकबस्टर वरिसु में तमिल सुपरस्टार विजय का भी निर्देशन किया।

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पहली बार सलमान संग करेंगे काम

इस नई फिल्म को दिल राजू, श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स बैनर के तहत प्रोड्यूस करेंगे। दिल राजू 60 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और तेलुगू फिल्में 'महर्षि' और 'शतमनाम भवति' प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिल चुके हैं। फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर की यह जोड़ी पहली बार सलमान खान के साथ काम कर रही है। वामशी पैडिपल्ली और दिल राजू ने पहले भी पांच सफल फिल्मों में साथ काम किया है। ये सभी फिल्में बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। फिल्म का प्रोडक्शन अगले महीने शुरू होने वाला है, और फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी जल्द ही सामने आएगी।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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