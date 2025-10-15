Hindustan Hindi News
‘सलमान खान ने जिस तरह गोविंदा को ट्रीट किया’, पार्टनर एक्ट्रेस बोलीं; डर तो लगेगा…

संक्षेप: सलमान खान और गोविंदा ने फिल्म पार्टनर में साथ काम किया था। फिल्म में दीपशिखा नागपाल भी नजर आई थीं। अब दीपशिखा ने गोविंदा और सलामन के बॉन्ड के बारे में बात की है।

Wed, 15 Oct 2025 08:32 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2007 में सलमान खान और गोविंदा की फिल्म पार्टनर रिलीज हुई थी। फिल्म में एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल भी नजर आई थीं। अब दीपशिखा नागपाल ने फिल्म के सेट पर सलमान खान और गोविंदा की बॉन्डिंग को लेकर बात की। साथ ही, दीपशिखा ने कहा कि सलमान खान के लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। दीपशिखा ने कहा कि सलमान ने कभी गोविंदा को ये फील नहीं होने दिया कि उनका समय नहीं चल रहा है।

गोविंदा के सामने लगता था डर

हिंदी रश से खास बातचीत में दीपशिखा से पूछा गया कि कहा जाता था कि गोविंदा के साथ काम करने को लेकर दूसरा एक्टर डरता है क्योंकि इस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, दूसरा उनकी परछाई में आ जाता है। इसपर दीपशिखा ने कहा कि बिल्कुल गोविंदा के सामने डर तो लगेगा क्योंकि वो कॉमेडी किंग है, टाइमिंग शानदार हैं। उनके सामने आदमी अलर्ट रहता है। लेकिन सलमान भी सलमान हैं। दोनों की बॉन्डिंग बहुत सही थी।

सलमान और गोविंदा का बॉन्ड

दीपशिखा ने आगे कहा, “मैंने अपनी आंखों से देखा है, सलमान खान ने जिस तरह गोविंदा को ट्रीट किया है। उन्होंने कभी गोविंदा को ये लगने नहीं दिया कि उनका टाइम नहीं चल रहा और सलमान खान का टाइम चल रहा है। बड़ा वो होता है जो छोटे को छोटे होने का एहसास नहीं दिलाता है। ये बड़पन था सलमान खान का।”

गोविंदा की बात सुनते थे सलमान खान

दीपशिखा ने बताया कि गोविंदा बोलते थे सलमान को कि ऐसे नहीं , ये ऐसे कर ले। सलमान उनकी बात सुनते थे। सलमान ने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। ये सलमान खान के संस्कार हैं।

