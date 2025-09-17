घर आकर दीवार पर सिर पटकते थे सलमान खान, ब्रेकअप के बाद यह था ऐश्वर्या का सबसे बड़ा दुख

प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि ऐश्वर्या राय के घर आकर सलमान खान तमाशा किया करते थे और असल में दोनों का ब्रेकअप आधिकारिक तौर पर अनाउंस किए जाने से बहुत पहले हो गया था। यह ब्रेकअप ऐश्वर्या के लिए राहत की सांस थी।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय का साल 2002 में हुआ ब्रेकअप काफी चर्चा में रहा था। एक हालिया इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि इसके बाद बॉलीवुड से सभी ने ऐश्वर्या राय की तरफ से हाथ खींच लिया था और इस तरह सभी के साथ छोड़ देने से ऐश्वर्या बुरी तरह टूट गई थीं। प्रह्लाद ने बताया कि उन्होंने खुद इस चीज को देखा और महसूस किया कि ब्रेकअप का ऐश्वर्या राय की जिंदगी पर (खासतौर पर प्रोफेशनल जिंदगी) पर क्या असर पड़ा।

इंडस्ट्री ने छोड़ दिया था ऐश्वर्या राय का साथ विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा, "मैं बस उसका साथ दे रहा था। मैंने उससे कहा, 'इन चीजों की चिंता मत करो।' उन्होंने कहा, 'लेकिन इंडस्ट्री...'। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि सलमान की वजह से पूरी इंडस्ट्री ने उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हें सचमुच ऐसा लगा, उसके साथ बहुत धोखा हुआ।" ऐडमैन के नाम से मशहूर प्रह्लाद ने बताया, "लेकिन वास्तव में ब्रेकअप के बाद उन्हें बहुत राहत मिली थी।"

वेटिंग एरिया में तमाशा करते थे सलमान खान प्रह्लाद कक्कड़ ने इस ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी पर पड़े असर पर बात की और बताया कि सलमान खान उनके साथ बहुत फिजिकल थे और उन पर सनक सवार थी। आखिर आप इस तरह के इंसान के साथ किस तरह डील करेंगे? जब प्रह्लाद से पूछा गया कि क्या ऐश्वर्या राय ने खुद उन्हें यह सब बताया तो भारतीय ऐड फिल्म डायरेक्टर ने बताया, "नहीं, मुझे यह सब पता है क्योंकि मैं ऐश्वर्या के साथ सेम बिल्डिंग में रह रहा था। वो घर के वेटिंग एरिया में आकर तमाशा किया करता था।"