तड़प तड़प…केके ने इसलिए सुबह 4 बजे गाई गाने की सबसे खूबसूरत लाइन, सलमान के रोने ने आत्मा को रुला दिया

तड़प तड़प…केके ने इसलिए सुबह 4 बजे गाई गाने की सबसे खूबसूरत लाइन, सलमान के रोने ने आत्मा को रुला दिया
सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ का एक ऐसा गाना जिसका अंतरा सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड हुआ। उस अंतरे को सुनने के बाद आपकी आत्मा भी रो पड़ी होगी। ये है इस गाने को रिकॉर्ड करने के दौरान का पूरा किस्सा।
साल 1999 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म आई थी ‘हम दिल दे चुके सनम’। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल, प्यार में हारे दो प्रेमी और फिर एक ऐसे अंत की होती है जो किसी ने सोचा नहीं था। फिल्म की कहानी ने ऑडियंस को हंसाया और अंत में रुलाया। ये कहानी हमेशा खास रहेगी। लेकिन इस फिल्म की कहानी इतनी खास नहीं होती अगर फिल्म के गानों में वो दर्द और खुशी नहीं झलक रही होती। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में एक गाना ऐसा भी है जिसका सबसे खूबसूरत हिस्सा सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड किया गया था।
फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने
फिल्म हम दिल दे चुके सनम का म्यूजिक बेहद खास रहा है। कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक गानों में ही किरदार लिपटे हुए थे। इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली वायलिन बजाने वाले इस्माइल दरबार को म्यूजिक डायरेक्टर बना कर ले आए थे। बतौर म्यूजिक कंपोजर ये इस्माइल दरबार की पहली फिल्म थी। फिल्म्हुम दिल दे चुके के लिए इस्माइल दरबार ने कुल 11गाने बनाए 'चांद छुपा बादल में', 'निम्बोडा', 'आंखों की गुस्ताखियां', 'मन मोहिनी', 'झोंखा हवा का', 'ढोली तारो ढोल बाजे', 'लव थीम', 'अलबेला सजन', 'Kaipoche', टाइटल सॉन्ग हम दिल दे चुके सनम'। इस लिस्ट में एक और गाना था जिसे केके ने गाया था वो गाना था 'तड़प तड़प के इस दिल से' इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान का एक खास किस्सा है।
बीच में रोकनी पड़ी थी रिकॉर्डिंग
फिल्म में जब सलमान खान का दिल टूटता है और स्क्रीन पर वो अपने आप से ही लड़ाई करते नजर आते हैं। बैकग्राउंड में गाना बजता है 'तड़प तड़प के इस दिल से'। इस गाने को रात के 1 बजे फिल्म का गाना 'तड़प तड़प इस दिल से आह' रिकॉर्ड हो रहा होता है। गाने का 50 प्रतिशत भाग रिकॉर्ड हो चुका होता है। तभी अचानक स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट होता है। रिकॉर्डिंग रोक दी जाती है और सिंगर केके को ब्रेक मिल जाता है। वो स्टूडियो से बाहर आते हैं। एक कोने में बैठे होते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। इसके बाद सीधे सुबह 4 बजे उनकी आंख खुलती है और उन्हें एक चाय का कप दिया जाता है।म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं कि अब गाने का बचा हुआ पार्ट कल रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि जो भी म्यूजिक की समझ रखते हैं वो ये बात जानते हैं कि कोई भी सिंगर एकदम से हाई पिच का गाना एकदम से नहीं गा सकता। और गाने का जो बचा हुआ हिस्सा था वो हाई पिच वाला ही था। ऐसे में सिंगर केके अपना चाय का कप लेकर छत पर चले जाते हैं।
उस रात मुंबई भी थम गई थी
केके चाय के कप के साथ उस मुंबई को छत से देखते हैं जो हमेशा चलती रहती है। लेकिन रात के 4 बजे मुंबई भी सो रही थी। सब शांत था। खुला आसमान,समुंद्र और ताजी हवा। केके को भागकर नीचे जाते हैं और घर जा रहे म्यूजिक डायरेक्टर स्माइल दरबार से कहते हैं कि बस एक टेक ले लो। स्माइल दरबार मना करते हैं। लेकिन केके की जिद्द के आगे वो भी झुक जाते हैं। वो गाने के बचे हुए हिस्से के लिए एक और टेक लेते हैं। सुबह के 4 बजे के आसपास का समय था। केके हाई पिच के साथ गाते हैं ‘अगर मिले खुदा तो, पूछूंगा खुदा से, जिस्म मुझे देके मिट्ठी का शीशे का दिल क्यों बनाया’। आज भी गाने में जब ये लाइन आती है तो सुनने वाले की आत्मा भी रो पड़ती है। और इस गाने में सलमान ने जैसे टूटे हुए दिल के साथ परफॉर्म किया उसने ऑडियंस को दीवाना बना दिया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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