मातृभूमि इवेंट में सलमान खान के मुंह से निकली गाली, बोले- बिग बॉस होस्ट करता हूं यार

Salman Khan Video: मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से सलमान खान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बात करते हुए सलमान खान के मुंह से गाली निकल गई। इसके बाद सलमान खान मजाकिया अंदाज में सफाई देते हुए कहते हैं, बिग बॉस होस्ट कर रहा हूं। अब क्या यार।

सलमान खान की मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आज मीडिया के लोग पहुंचे। इस दौरान सलमान खान और मातृभूमि की टीम वहां मौजूद रही। इस इवेंट से सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में सलमान खान फिल्म के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उनके मुंह से गाली निकल जाती है।

सलमान खान का वीडियो वायरल सलमान खान का ये वीडियो द फ्री प्रेस जर्नल ने शेयर किया है। वीडियो में सलमान खान से फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ा सवाल पूछा जाता है। इस पर सलमान खान ने कहा, "हमने 26 जनवरी भी किया था, लेकिन ये एक देशभक्ति वाली फिल्म है, एक लव स्टोरी है। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों दिन काफी हैं। ये फिल्म किसी भी वक्त रिलीज हो सकती थी। हमें मातृभूमि का जश्न मनाना जानना चाहिए, हमें अपने देश का जश्न मनाना चाहिए। हमें देशभक्ति (अंग्रेजी में Patriotism बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ाती है) का जश्न मनाना चाहिए। सलमान खान जब एक बार में Patriotism नहीं बोल पाते हैं तो उनके मुंह से गाली निकल जाती है।

सलमान के वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? सलमान खान के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आई है। एक यूजर ने लिखा- बिग बॉस छोड़ दो भाई। एक दूसरे यूजर ने लिखा- असलियत आने लगी है सामने। एक ने लिखा- ये पागलपन है अब। बिग बॉस में भी ऐसा ही करते हैं। वहीं, बहुत सारे यूजर्स ने लिखा कि सलमान ने ऐसा भी क्या बोल दिया है।

कब रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म? सलमान खान की मातृभूमि की बात करें तो ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा नजर आएंगी। सलमान खान की फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिल्म में कुछ बदलाव होने थे जिसके बाद फिल्म की रिलीज में देरी हुई।

फिल्म की रिलीज में क्यों हुई देरी? इवेंट में सलमान खान से फिल्म की रिलीज डेट में हुई देरी को लेकर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेकर्स चाहते थे कि फिल्म का वीएएक्स बिल्कुल शानदार हो। उन्होंने कहा कि पहले फिल्म की शूटिंग 40 से 50 दिनों में होनी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग में वक्त लग गया। इसके बाद फिल्म की रिलीज में हुई देरी को लेकर सलमान खान ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि ये फिल्म देखने वालों को पूरी तरह से हैरान कर दे। और इसे बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है।

पहले बैटल ऑफ गलवान था सलमान खान की फिल्म का नाम पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था। बाद में फिल्म का नाम बदला गया। ये फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में हुई भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित फिल्म है। सलमान खान की इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस टक्कर श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा से होगी।