Salman Khan Aamir Khan To Appear Together On Kajol Twinkle Khanna Show काजोल और ट्विंकल के शो में मेहमान बनकर आएंगे सलमान खान और आमिर खान, खूब मचेगा धमाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Aamir Khan To Appear Together On Kajol Twinkle Khanna Show

काजोल और ट्विंकल के शो में मेहमान बनकर आएंगे सलमान खान और आमिर खान, खूब मचेगा धमाल

काजोल और ट्विंकल खन्ना साथ में मिलकर शो लेकर आ रहे हैं टू मच विद काजोल और ट्विंकल। इस शो की गेस्ट लिस्ट को लेकर अब तक कोई जानकारी तो नहीं आई थी, लेकिन अब 2 खान के नाम सामने आए हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:41 PM
share Share
Follow Us on
काजोल और ट्विंकल के शो में मेहमान बनकर आएंगे सलमान खान और आमिर खान, खूब मचेगा धमाल

ट्विंकल खन्ना और काजोल को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई कि दोनों शो लेकर आ रहे हैं टू मच विद काजोल और ट्विंकल। सब यह जानना चाहते थे कि शो में कौनसे स्टार्स आएंगे बतौर गेस्ट, लेकिन अब जिनके नाम सामने आए हैं उनके बारे में जानकर आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। अब खबर आ रही है कि इस शो में बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार्स आने वाले हैं और वो हैं सलमान खान-आमिर खान।

सलमान-आमिर आएंगे साथ

फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और आमिर सेट पर मौजूद थे और दोनों ने एपिसोड की शूटिंग की। हालांकि इस बारे में शो के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। बता दें कि सलमान और आमिर ने साथ में कल्ट क्लासिक फिल्म दी है और वो है अंदाज अपना अपना जो साल 1994 में रिलीज हुई थी।

वहीं शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल की बात करें तो यह शो काफी कैंडिड और बोल्ड होने वाला है। रिपोर्ट्स आई थीं कि शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार गेस्ट बनकर आएंगे।

अजय-अक्षय के रिएक्शन शो को लेकर

काजोल और ट्विंकल के ह्यूमर की बात करें तो दोनों हमेशा बेबाकी से बात करते हैं। दोनों काफी बातें करती हैं। जब शो की अनाउंसमेंट हुई थी तब अक्षय ने लिखा था, पहले ही डर गया हूं दोनों को पोस्टर में साथ देखकर पोस्टर में, शो में पता नहीं क्या हंगामा होगा। वहीं अजय ने लिखा था, गेस्ट लोग, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना।

Salman Khan Aamir Ali twinkle khanna अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।