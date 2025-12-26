सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर होगी ग्रैंड पार्टी, इन लोगों को भेजा गया इनवाइट, फिल्म डिटेल होगी रिलीज

Hindustan Hindi News
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का 60वां जन्मदिन खास होने वाला है। एक्टर की इस पार्टी में कुछ खास लोगों को इनवाइट किया गया है जिससे कभी एक्टर का कनेक्शन रहा है। सलमान के जन्मदिन पर उनकी फिल्म से जुड़ी अपडेट भी सामने आने वाली है।

Dec 26, 2025
सलमान खान कल यानी शनिवार को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। दबंग खान का जन्मदिन उनके फैंस के लिए हमेशा से खास होता है। इस मौके पर एक्टर के घर एक प्राइवेट पार्टी होने वाली है जिसमें उनका परिवार और इंडस्ट्री से कुछ खास लोग ही शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा भी फैंस को जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर को सलमान अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं।

सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर होगा ये खास
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान के 60 वें जन्मदिन पर फिल्म बैटल ऑफ गलवान से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। ये अपडेट 27 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच दी जाएगी। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जैसे सलमान हर साल अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ पनवेल फार्महाउस पर एक पार्टी करते हैं वैसा ही बार होगा। इस पार्टी में परिवार के अलावा इंडस्ट्री से उनके कुछ करीबी यार दोस्त शामिल होने वाले हैं। खास बात ये है कि सलमान के इस जन्मदिन में उन सभी डायरेक्टर्स को भी बुलाया गया है जिनके साथ सलमान ने फिल्में की हैं। सलमान की पार्टीज में ऐसा कम ही देखा गया है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी पार्टी के बजाय एक्टर ने एक पर्सनल और प्रोफेशनल मुलाकात वाली पार्टी रखी है। ये पार्टी खास होने वाली है।

फिल्म से जुड़ी अपडेट का इंजतार

बता दें, इस साल रिलीज हुई फिल्म सिकंदर को लेकर फैंस में नाराजगी थी। ऐसे में एक्टर अपने फैंस से वादा किया है कि वो उनके लिए खास फिल्म बनाएंगे। सलमान इन दिनों बैटल ऑफ़ गलवान पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए एक्टर ने अपनी फिटनेस और लुक पर काम किया और मुश्किल हालातों में शूटिंग की। फिल्म में चित्रागंदा एक्टर के साथ लीड रोल में नजर वाली है। ये फिल्म खास होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि सलमान के 60वें जन्मदिन पर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो जाए।

