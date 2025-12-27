Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan 60th Birthday Mika Singh Arrives On Scooty To Attend Bhaijaan Birthday Party Video Viral On Internet
सलमान खान के 60वें बर्थडे में मीका सिंह ने खींचा सबका ध्यान, कार को छोड़ इस कारण स्कूटी से जाने पर हुए मजबूर

सलमान खान के 60वें बर्थडे में मीका सिंह ने खींचा सबका ध्यान, कार को छोड़ इस कारण स्कूटी से जाने पर हुए मजबूर

संक्षेप:

आज भाईजान का अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया और कई बड़े बिजनेसमैन उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

Dec 27, 2025 12:03 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड दबंग सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज भाईजान का अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया और कई बड़े बिजनेसमैन उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार मुंबई में नहीं बल्कि अपने पनवेल वाले फार्महाउस में सलमान खान ने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसे में सलमान के जन्मदिन पर मीका सिंह भी पहुंचे, लेकिन गाड़ी से नहीं बल्कि स्कूटी से। आइए जानते हैं क्यों?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कार छोड़ स्कूटी से पहुंचे मीका सिंह

सलमान खान के जन्मदिन पर उनके खास दोस्त सिंगर मीका सिंह भी पहुंचे। मीका सिंह का एक वीडियो सामने आया है। मीका सिंह के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींचा। वीडियो में मीका स्कूटी पर आते नजर आ रहे हैं। जब पैपराजी पूछते हैं कि मीका पाजी कैसे हैं आप। स्कूटी से आ रहे हैं। इस पर मीका कहते हैं कि गाड़ी पीछे फंसी हुई है। वहीं, जिसकी स्कूटी पर बैठकर मीका आए थे वो सिंगर सेल्फी लेता दिखा। इसके बाद मीका से पैप्स स्कूटी से उतरकर पोज देने के लिए कहते हैं और सिंगर ने उन्हें निराश नहीं किया। मीका का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

जल्द नजर आएंगे इस फिल्म में

सलमान खान के फिल्मों की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे। हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इसके अलावा सलमान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में स्पेशल कैमियो करते दिखे थे। भाईजान की अपकमिंग मूवी की बात करें तो वो जल्द ही 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे, जिसमें वह चित्रांगदा सिंह के साथ दिखेंगे। बता दें कि ये मूवी 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की कहानी है। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Salman Khan Mika Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।