सलमान खान के 60वें बर्थडे में मीका सिंह ने खींचा सबका ध्यान, कार को छोड़ इस कारण स्कूटी से जाने पर हुए मजबूर

बॉलीवुड दबंग सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज भाईजान का अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया और कई बड़े बिजनेसमैन उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार मुंबई में नहीं बल्कि अपने पनवेल वाले फार्महाउस में सलमान खान ने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसे में सलमान के जन्मदिन पर मीका सिंह भी पहुंचे, लेकिन गाड़ी से नहीं बल्कि स्कूटी से। आइए जानते हैं क्यों?

कार छोड़ स्कूटी से पहुंचे मीका सिंह सलमान खान के जन्मदिन पर उनके खास दोस्त सिंगर मीका सिंह भी पहुंचे। मीका सिंह का एक वीडियो सामने आया है। मीका सिंह के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींचा। वीडियो में मीका स्कूटी पर आते नजर आ रहे हैं। जब पैपराजी पूछते हैं कि मीका पाजी कैसे हैं आप। स्कूटी से आ रहे हैं। इस पर मीका कहते हैं कि गाड़ी पीछे फंसी हुई है। वहीं, जिसकी स्कूटी पर बैठकर मीका आए थे वो सिंगर सेल्फी लेता दिखा। इसके बाद मीका से पैप्स स्कूटी से उतरकर पोज देने के लिए कहते हैं और सिंगर ने उन्हें निराश नहीं किया। मीका का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।