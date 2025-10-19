2003 की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम का बनेगा सीक्वल, राधे बनकर लौटेंगे सलमान खान?

संक्षेप: साल 2003 में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम आई थी। ये फिल्म सलमान की सपुरहिट फिल्मों में से एक है। अब खबर है कि 22 साल बाद सलमान खान की इस फिल्म के सीक्वल की बात हो रही है। तेरे नाम दिवंगत एक्टर, राइटर और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने डायरेक्ट की थी।

साल 2003 में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम रिलीज हुई थी। ये फिल्म सलमान खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। फिल्म में सलमान खान के साथ भूमिका चावला नजर आई थीं। अब फिल्म की रिलीज के 22 साल बाद ऐसी खबर है कि सलमान खान की तेरे नाम का सीक्वल रिलीज हो सकता है। अभी फिल्म की स्क्रिप्टि और राइट्स पर कान चल रहा है।

तेरे नाम का बनेगा सीक्वल? रिपोर्ट के मुताबिक, 22 साल बाद, साजिद नाडियाडवाला कथित तौर पर तेरे नाम के सीक्वल पर काम करने का प्लान कर रहे हैं। तेरे नाम को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। तेरे नाम के सीक्वल का आइडिया साल 2020 में आया था। साजिद इस वक्त फिल्म के राइट्स लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिल्म के राइट्स अभी फिल्म के ओरिजनल प्रोड्यूसर सुनील मनचंदा और मुकेश तलरेजा के पास हैं।

लीड रोल में नजर आएंगे सलमान खान तेरे नाम के सीक्वल में साजिद सलमान खान को कास्ट करने का सोच रहे हैं। सूत्रों ने मिड डे को बताया कि एक बार लीगल और फाइनेंशियल काम पूरा होने के बाद, सलमान खान को लॉक किया जाएगा और उसके बाद ही डायरेक्टर का ऐलान होगा। एक अस्थायी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है।