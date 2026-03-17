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सलीम खान 1 महीने बाद होने वाले हैं अस्पताल से डिस्चार्ज, परिवार वाले करेंगे घर में स्वागत

Mar 17, 2026 11:30 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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सलीम खान 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और अब फाइनली वह घर आने वाले हैं। सलमान खान और पूरा परिवार घर पर उनका स्वागत करेगा।

सलीम खान 1 महीने बाद होने वाले हैं अस्पताल से डिस्चार्ज, परिवार वाले करेंगे घर में स्वागत

सलमान खान के पिता सलीम खान 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे और तबसे लेकर सलीम अस्पताल में ही थे। परिवार वाले और दोस्त, सलीम खान का हाल-चाल लेने अस्पताल जाते रहते थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि सलीम, मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे।

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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान की हालत ठीक है और मंगलवार को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। बता दें कि जब सलीम अस्पताल में भर्ती हुए थे तब डॉक्टर जलील पार्कर ने बताया था कि सलीम का छोटा ब्रेन हेमरेज हुआ था। वह बोले थे, एक छोटा प्रोसिजर हुआ था सुबह। वह अब बेहतर हैं, लेकिन अब भी वेन्टिलेटर पर हैं। हालांकि उन्हें अब वेन्टिलेटर से बाहर कर देंगे क्योंकि अब ठीक हो रहे हैं। बस उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें थोड़ा समय लगेगा पूरी तरह से ठीक होने पर।

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परिवार वाले और दोस्त थे साथ

बता दें कि जब सलीम अस्पताल में भर्ती थे तब पूरा खान परिवार तो उनके साथ था ही, लेकिन इंडस्ट्री के उनके दोस्त भी उनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। शाहरुख खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, रणवीर सिंह, संजय दत्त, रमेश तौरानी समेत कई सेलेब्स अस्पताल में उनसे मिलने जाते थे।

अरबाज ने कहा था सलीम होंगे डिस्चार्ज

वहीं पिछले हफ्ते अरबाज ने इफ्तार पार्टी में जाते हुए कहा था, वह अब बेहतर हैं और उनकी हालत अब ठीक है। जल्द वह डिस्चार्ज हो जाएंगे।

सलीम खान का करियर

सलीम के करियर की बात करें तो वह उन्होंने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। वह फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते और कई छोटी मूवीज में भी काम करते। लेकिन फिर उन्होंने राइटिंग में फोकस किया और फिर वह स्क्रिप्ट राइटर बन गए।

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जावेद के साथ हिट थी जोड़ी

इसके बाद जावेद अख्तर के साथ वह स्क्रिप्ट्स लिखने लगे और दोनों की जोड़ी सलीम जावेद काफी हिट हुई। दोनों ने साथ में 24 फिल्में लिखी हैं और इसमें से 20 सक्सेसफुल थीं जिसमें सीता और गीता, शोले, दीवार, डॉन, क्रांति और मिस्टर इंडिया शामिल है।

सलीम-जावेद हुए अलग

हालांकि फिर 1982 में सलीम-जावेद की जोड़ी अलग हो गई। सलीम ने फिर नाम, प्यार किया तो डरना क्या और औजार जैसी मूवी को सोलो ही लिखा था।

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वहीं सलमान की बात करें तो वह अब मात्रभूमि में नजर आने वाले हैं। पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन हाल ही में अनाउंस किया गया कि अब मूवी का नाम मात्रभूमि है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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