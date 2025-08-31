सलमान के घर में क्यों नहीं खाते गोमांस? पिता सलीम खान बोले- ज्यादातर मुस्लिम खाते हैं क्योंकि..

सलमान खान के पिता सलीम खान ने बताया कि उनके घर में शुरू से ही गोमांस नहीं खाया जाता है। सलीम खान ने कहा कि ज्यादातर मुस्लिम इसे खाते हैं क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, लेकिन उनके परिवार में इसे नहीं खाया जाता। इसकी वजह भी सलीम खान ने बताई।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और इंडस्ट्री के सीनियर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही बात करते हैं, लेकिन जब वो अपने घर-परिवार के बारे में बताना शुरू करते हैं तो बातें सुनने लायक और किस्से काफी मजेदार होते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में सलीम खान ने उनके घर में सलमा खान (पहले सुशीला चरक) के साथ इंटरकास्ट मैरिज के पहले से घर में गणपति स्थापना के बारे में बताया और यह भी बताया कि क्यों उनके घर में बीफ (गोमांस) नहीं खाया जाता है।

सलीम खान बोले घर में आज तक नहीं खाया बीफ सलीम खान ने बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उनके परिवार ने इंदौर के दिनों से लेकर आज तक कभी बीफ नहीं खाया। 'शोले', 'दीवार', 'जंजीर', 'डॉन' और 'त्रिशूल' जैसी फिल्में लिख चुके सलीम खान ने फ्री प्रेस जर्नल के साथ बातचीत में बताया, "इंदौर से लेकर आज तक, हमने कभी बीफ (गाय का मांस) नहीं खाया। ज्यादातर मुसलमान बीफ खाते हैं क्योंकि यह सबसे सस्ता मांस है। कुछ तो इसे पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं।"

"पैगंबर मोहम्मद ने कहा था गोमांस खाना हराम" सलीम खान ने बताया कि क्यों उनका परिवार बीफ नहीं खाता है। सुपरस्टार सलमान खान के पिता ने कहा, "पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में, उन्होंने साफ कहा है कि गाय का दूध मां के दूध का विकल्प है और यह एक मुफीद (फायदेमंद) चीज है। उन्होंने कहा है कि गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस हराम है।" सलीम खान ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने हर धर्म से अच्छी बातों को अपनाया है, जैसे कि केवल हलाल मांस खाया जाना यहूदियों से लिया गया था।