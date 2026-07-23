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सलमान खान लीक हुए पेपर से पास हुए थे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट के बीच पिता सलीम का पुराना वीडियो वायरल

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान को लेकर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके साथ पिता सलीम खान और भाई अरबाज और सोहेल भी साथ दिख रहे हैं। वीडियो में सलीम, सलमान का एक राज खोल रहे हैं।

सलमान खान लीक हुए पेपर से पास हुए थे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट के बीच पिता सलीम का पुराना वीडियो वायरल

सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है उसका सपोर्ट किया है। इस पोस्ट पर कई ने उनका सपोर्ट किया। लेकिन अब इस बीच में सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान और उनके पति सलीम खान साथ नजर आ रहे हैं। वहीं सलीम इसमें सलमान के स्कूल के दिनों के बारे में बात करते हैं।

सलमान का सीक्रेट बताते हुए सलीम का वीडियो

दरअसल, यह वीडियो कपिल शर्मा शो के दौरान का है जिसमें सलमान अपने पिता सलीम और भाई सोहेल और अरबाज खान के साथ आते हैं। इसी दौरान सलीम, सलमान का एक सीक्रेट बताते हैं।

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सलमान ने माना था पेपर लीक से कुछ एग्जाम किए थे पास

सलीम बताते हैं कि कैसे उन्हें पता चला था कि उनका बेटा स्कूल एग्जाम के लीक हुए पेपर का इस्तेमाल कर रहा था। वह बताते हैं कि एक गणेश नाम का आदमी था जो उनके घर आता था और सब उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। गणेश को देखकर सलीम कन्फ्यूज हो जाते थे कि आखिर ये है कौन जिन्हें सब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सलीम को फिर पता चला कि ये शख्स, उनके बच्चों को एग्जाम पेपर लीक करके देता था। सलमान भी फिर उस दौरान ये मानते हैं कि वह लीक पेपर्स की वजह से कुछ एग्जाम में पास भी हुए हैं।

सलमान के वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

अब लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इस पर अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं कुछ सलमान को डिफेंड करते हुए बोल रहे हैं कि ये इंसीडेंट उन्होंने स्कूल के दिनों का बताया है ना कि कॉम्पटेटिव एग्जाम का।

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सलमान ने छात्रों के सपोर्ट में क्या किया था पोस्ट

बता दें कि सलमान ने स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हुए अपने बचपन की फोटो शेयर की थी और लिखा था, ‘यह काफी शांति वाला मोमेंट था, लेकिन काफी बुरा लगा ये देखकर कि ये हिंसक हो गया। मेरा दिल उन स्टूडेंट्स और परिवार की तरफ है जिन्हें नुकसान हुआ। पेपल लीक काफी सीरियस दिक्कत है। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि अब हमारे देश के बच्चे साथ आए हैं बेहतर एगुकेशन सिस्टम के लिए और उनके पैरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।’

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यह आंदोलन, यह प्रदर्शन छात्रों ने काफी शांति से किया। ये काफी हिम्मत देने वाली बात है। ये जनरेशन भारत को प्राउड फील करवा रही है।

सलमान ने आगे लिखा था, ‘यह जो दिक्कत है वो स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच है, इसे पॉलिटिकली हाइजैक नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इनका सपोर्ट करेगी और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बनाएगी। भगवान उन सबका भला करें जो एजुकेटेड होना चाहते हैं।एजुकेशन एक अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और ये इतना ट्रेंडी हो जाए कि बाहर से लोग भारत आकर पढ़ें और भारत एक एजुकेशनल हब बन जाए।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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