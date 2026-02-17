Hindustan Hindi News
सलीम खान की हेल्थ पर डॉक्टर ने दिया अपडेट, बोले- सुबह इमरजेंसी में लाया गया, अभी कड़ी निगरानी में

Feb 17, 2026 06:16 pm IST
सलमान खान के पिता सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं। अब तक उनकी ऐडमिट होने की वजह पता नहीं चल सकी है। इस बीच लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने पुष्टि की है कि सलीम खान आईसीयू में हैं।

सलीम खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ऐडमिट हैं। शुभचिंतक उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। उनको क्या हुआ, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। हालांकि लीलावती हॉस्पिटल से डॉक्टर ने स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सलीम खान को मंगलवार सुबह उनके फैमिली डॉक्टर लीलावती हॉस्पिटल लेकर आए थे। इमरजेंसी केयर शुरू की गई इसके बाद सलीम खान को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया है कि परिवार के आग्रह पर बाकी डिटेल्स आज शेयर नहीं की जा रही हैं।

स्टेटमेंट में डॉक्टर्स ने दी ये डिटेल

लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है, हैलो। हां यह सच है कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता और खुद में एक आइकॉन, मिस्टर सलीम खान को डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

फैमिली डॉक्टर लेकर पहुंचे हॉस्पिटल

उन्हें आज सुबह 8:30 बजे फैमिली डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा इमरजेंसी में लाए थे। आपातकालीन उपचार शुरू करने के बाद, मिस्टर खान को पहली मंजिल पर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों की एक टीम- डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया ने उनकी जांच की है।

कल जारी किया जाएगा हेल्थ बुलेटिन

फैमिली की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए, आज आगे की डीटेल शेयर नहीं की जा रही है। हालांकि, परिजनों की सहमति से कल सुबह 11 बजे एक प्रेस बुलेटिन जारी किया जाएगा। उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन उनके क्लीनिकल स्टेटस पर कड़ी नजर रखी जा रही है: डॉ. जलील पारकर, लीलावती अस्पताल।

ब्लड क्लॉट होने की खबर

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलीम खान को ब्लड क्लॉट की शिकायत हुई है। जर्नलिस्ट विकी लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि सलीम खान को ब्लड क्लॉट की समस्या हुई है। चक्कर आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। परिवार या डॉक्टर्स की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं है।

फिटनेस की होती है तारीफ

सलीम खान की उम्र 90 साल है। उनकी फिटनेस और रूटीन की तारीफ हर कोई करता है। सलीम खान का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वह वॉक करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ऐडमिट होने के 4 दिन पहले का वीडियो है। सलमान खान भी तारीफ कर चुके हैं कि उनके पिता इस एज पर सब कुछ खाते हैं।

