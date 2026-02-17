Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
LIVE Updatesरिफ्रेश

Salim Khan Health Updates Live: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे अरबाज, शूरा और पोते अरहान

Salim Khan Health Updates Live: सलाम खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद आज दोपहर उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के ICU वार्ड में भर्ती किया गया है। परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

Salim Khan Health Updates Live: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे अरबाज, शूरा और पोते अरहान

salim khan in icu

Usha Shrivas| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 17 Feb 2026 03:51 PM IST
हमें फॉलो करें

Salim Khan Health Updates Live: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 90 साल के सलीम ICU वार्ड में हैं। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान सलमान खान को देखा गया था। हालांकि, एक्टर कुछ समय बाद वहां से चले गए। पिता की तबीयत की खबर सुनते ही अलवीरा खान हॉस्पिटल के बाहर जल्दबाजी में नजर आईं। उनके बाद दामाद आयुष शर्मा भी पहुंचे। सलीम खान को क्या हुआ और उन्हें हॉस्पिटल के ICU वार्ड में क्यों रखा गया है इस बारे में परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

17 Feb 2026, 03:39:58 PM IST

अलीजेह अग्निहोत्री पहुंचीं लीलावती हॉस्पिटल

अलवीरा खान की बेटी अलीजेह अग्निहोत्री भी अपने नाना सलीम खान का हालचाल लेने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं हैं।

17 Feb 2026, 03:32:26 PM IST

अरहान खान दादा सलीम को देखने हॉस्पिटल पहुंचे

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान दादा सलीम खान को देखने हॉस्पिटल पहुंचे।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST

अरबाज खान पत्नी शूरा के साथ हॉस्पिटल पहुंचे

सलमान खान के छोटे भाई एक्टर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं हैं।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST

आयुष शर्मा भी पहुंचे

सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान के पति एक्टर आयुष शर्मा भी ससुर सलीम खान से मिलने पहुंचे।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST

अलवीरा खान पहुंचीं मिलने

सलमान खान की बहन अलवीरा खान पिता सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचीं। उन्हें जल्दबाजी में हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा गया।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST

हॉस्पिटल के बाहर दिखे सलमान खान

पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद सलमान खान को एग्जिट लेते हुए देखा गया।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST

सलमान के 90 साल के पिता सलीम खान हॉस्पिटल में एडमिट

सलमान खान के पिता सलीम खान आज दोपहर मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। पीटीआई के मुताबिक सलीम खान को ICU वार्ड में रखा गया है।

PreviousNext
salim khan Salman Khan arbaaz khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsएंटरटेनमेंटबॉलीवुडSalim Khan Health Updates Live: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे अरबाज, शूरा और पोते अरहान
;;;