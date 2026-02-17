Salim Khan Health Updates Live: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे अरबाज, शूरा और पोते अरहान

salim khan in icu

Tue, 17 Feb 2026 03:51 PM IST

Salim Khan Health Updates Live: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 90 साल के सलीम ICU वार्ड में हैं। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान सलमान खान को देखा गया था। हालांकि, एक्टर कुछ समय बाद वहां से चले गए। पिता की तबीयत की खबर सुनते ही अलवीरा खान हॉस्पिटल के बाहर जल्दबाजी में नजर आईं। उनके बाद दामाद आयुष शर्मा भी पहुंचे। सलीम खान को क्या हुआ और उन्हें हॉस्पिटल के ICU वार्ड में क्यों रखा गया है इस बारे में परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

17 Feb 2026, 03:39:58 PM IST अलीजेह अग्निहोत्री पहुंचीं लीलावती हॉस्पिटल अलवीरा खान की बेटी अलीजेह अग्निहोत्री भी अपने नाना सलीम खान का हालचाल लेने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं हैं।

17 Feb 2026, 03:32:26 PM IST अरहान खान दादा सलीम को देखने हॉस्पिटल पहुंचे अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान दादा सलीम खान को देखने हॉस्पिटल पहुंचे।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST अरबाज खान पत्नी शूरा के साथ हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान के छोटे भाई एक्टर अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं हैं।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST आयुष शर्मा भी पहुंचे सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान के पति एक्टर आयुष शर्मा भी ससुर सलीम खान से मिलने पहुंचे।

17 Feb 2026, 03:32:24 PM IST हॉस्पिटल के बाहर दिखे सलमान खान पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद सलमान खान को एग्जिट लेते हुए देखा गया।