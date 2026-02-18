Hindustan Hindi News
सलीम खान की हालत में सुधार, डॉ. जलील पारकर ने कहा- उनकी उम्र ज्यादा है इसलिए…

Feb 18, 2026 01:41 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Salim Khan News: सलीम खान की तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि उनकी हालत स्थिर है और कल तक उनका वेंटिलेटर भी हट सकता है।

सलीम खान की हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बता दें, 17 फरवरी की सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ऐडमिट करवाया गया था। उन्हें झटके लग रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उनका इलाज किया। आज उनकी एक छोटी सर्जरी भी हुई जिसके बाद उनकी तबीयत पहले से बेहतर है।

डॉक्टर का पूरा बयान

लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर जलील पारकर ने सलीम खान की तबीयत के बारे में बात करते हुए कहा, ‘उन्हें उनके फैमिली फिजिशियन डॉ. संदीप चोपड़ा कल हॉस्पिटल लेकर आए थे। जांच करने के बाद हमें लगा कि इन्हें आईसीयू में भर्ती करना चाहिए है इसलिए हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। उस समय उन्हें झटके आ रहे थे और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिसका हमने इलाज किया। फिर कुछ जरूरी जांचें करने के लिए हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। वेंटिलेटर एहतियातन लगाया गया था ताकि उनकी हालत बिगड़े न। आज एक छोटा-सा प्रोसीजर भी किया गया है।’

कब हटेगा वेंटिलेटर?

डॉ. जलील पारकर ने आगे कहा, ‘ये प्रोसीजर न्यूरोसर्जन डॉ. नितिन भांगे ने किया। इस प्रोसीजर को GSA कहा जाता है। प्रोसीजर सक्सेसफुल रही। अब सलीम खान की हालत ठीक है, वे स्थिर हैं। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उम्मीद है कि कल तक हम उन्हें वेंटिलेटर से हटा देंगे। कुल मिलाकर वे अच्छा कर रहे हैं। उम्र एक महत्वपूर्ण कारक है। उनकी उम्र ज्यादा है इसलिए रिकवरी में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो कल तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा।’

