Salim Khan Health Update: पिता सलीम खान को देखने हॉस्पिटल पहुंचीं अलवीरा खान

Feb 17, 2026 02:41 pm IST
सलमान खान के पिता सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सलीम खान इस वक्त ICU में एडमिट हैं। खबर मिलते ही बेटी अलवीरा खान भागती हुई नजर आई।

सलमान खान के पिता मशहूर राइटर सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सलीम 90 साल के हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ICU वार्ड में रखा गया है। सलीम खान को क्या हुआ है और उन्हें अचानक हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया गया इस बारे में अभी कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही बेटी अलवीरा खान, अर्पिता खान, दामाद आयुष शर्मा हॉस्पिटल के बाहर जल्दबाजी में नजर आए।

अलवीरा खान हॉस्पिटल के बाहर दिखीं

वीडियो सामने आए हैं जिसमें अलवीरा खान मुंह पर मास्क लगाए हॉस्पिटल के बाहर जल्दबाजी में में नजर आई। उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा गया। ये वीडियो सामने आया है।

आयुष शर्मा पहुंचे

अलवीरा के हॉस्पिटल पहुंचते ही आयुष शर्मा पहुंचे हैं। उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है।

ICU में एडमिट हुए सलीम खान

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ICU में रखा गया है। अब परिवार के सदस्य उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। सलमान खान पहले हॉस्पिटल में मौजूद थे। लेकिन कुछ देर पहले ही वो जा चुके हैं। उनके जाने के बाद अलवीरा, आयुष पहुंचे हैं। हालांकि, परिवार की तरफ से सलीम खान की हेल्थ पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

90वां जन्मदिन

बता दें, सलीम खान ने नवंबर 2025 में अपना 90 वां जन्मदिन मनाया था। इस मौके पर उनका पूरा परिवार एक साथ था। इसके अलावा कई मौकों पर उन्हें बाहर स्पॉट किया गया था।

सलीम खान की कलम का जादू

सलीम खान हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती सालों में फिल्मों में एक्टिंग की। लेकिन जब सफल नहीं हुए तो फिल्मों की कहानी और डायलॉग लिखने लगे। उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्में जंजीर, शोले। दीवार, डॉन, हाथी मेरे साथी काला पत्थर, शक्ति जैसी फिल्मों की कहानियां, लिखी। बेटे सलमान खान की फिल्म के सबसे बड़े क्रिटिक भी उनके पिता सलीम खान ही रहे हैं।

