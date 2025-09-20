शोले के गब्बर एक्टर अमजद खान और सलीम खान के बीच था विवाद, मौत के बाद बेटे को इसलिए बुलाया था घर

शोले फिल्म के गब्बर एक्टर अमजद खान और सलमान खान के पिता सलीम खान के बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान विवाद हो गया था। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो हुआ वो दिल छू लेने वाला था।

जब भी हिंदी फिल्मों के पॉपुलर विलेन का जिक्र होगा तो सबसे पहले फिल्म शोले के गब्बर सिंह एक्टर अमजद खान का नाम याद आएगा। अमजद ने इस फिल्म में गब्बर के किरदार को आइकॉनिक बना दिया। आज भी गब्बर उतना ही पॉपुलर है जितने के फिल्म के हीरो जय और वीरू। लेकिन क्या आप जानते हैं अमजद खान के लिए शोले फिल्म का हिस्सा बने रहना कितना मुश्किल था। मेकर्स को डर था कि गब्बर के किरदार को वो बखूबी निभा पाएंगे या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर को अमजद की आवाज में विलेन जैसा दम नहीं लगता था। एक्टर को फिल्म से निकाले जाने का प्रेशर था। लेकिन जावेद-सलीम की जोड़ी ने उन्हें बनाए रखने के लिए मेहनत की।

शादाब ने बताया शोले का किस्सा अमजद खान के बेटे शादाब खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शोले के मेकर्स अमजद से खुश नहीं थे। ऐसे में जावेद और सलीम खान आगे आए और अमजद खान को रोल दिलवाया। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को अमजद खान की आवाज नहीं पसंद थी। उनके मुताबिक गब्बर की इतनी पतली आवाज नहीं होनी चाहिए। ऐसे में दबाव था कि अमजद खान की आवाज को डब किया जाए। फिल्म की कहानी और डायलॉग लिखने वाले सलीम खान पर भी प्रेशर था कि वो अमजद खान की आवाज को डब करने के लिए डायलॉग लिखे और वो मान भी गए थे। इसी वजह से सलीम खान और अमजद खान के बीच विवाद हुआ और दोनों का रिश्ता बिगड़ गया।

अमजद खान का निधन अमजद खान के बेटे ने बताया था कि जब जुलाई 1992 में 51 साल के अमजद खान का निधन हुआ तो टूट गए थे। उनके आगे पीछे घूमने वाले लोगों ने घर आना बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें महसूस करवाया कि इंडस्ट्री में भी कोई अपना है।