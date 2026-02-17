सलीम खान के हॉस्पिटल पहुंचते ही वायरल हुआ उनका 4 दिन पहले का वीडियो

Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 02:20 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सलीम खान के हॉस्पिटल पहुंचने की खबर ने उनके शुभचिंतकों को परेशान कर दिया है। लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह चार दिन पुराना है।

सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत नासाज है। लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच सलीम खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह चार दिन पहले का है। इसमें वह बांद्रा में वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। सलीम खान को क्या हुआ है, इस पर उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि वह आईसीयू में हैं। बेटे सलमान खान उनको देखने पहुंचे थे, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर है।

रेग्युलर वॉक करते हैं सलीम खान

बॉलीवुड के लेंजडरी स्क्रिप्ट राइटर आईसीयू में हैं, इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सलीम खान की पीठ दिख रही है। उन्होंने कैप लगाई है और बॉडीगार्ड्स के सहारे मुंबई के बांद्रा में समंदर के किनारे वॉक कर रहे हैं। सलीम खान बैंडस्टैंड पर रेग्युलर वॉक करते हैं। उनके इस वीडियो में उनका वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है। इसमें वह अच्छी सेहत के बारे में बोल रहे हैं। सलीम बोल रहे हैं, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, यही दुआ देते थे, अल्लाह सेहत दे और इज्जत दे। पैसे हम खुद कमा लेंगे।

दिन में दो बार मीठा खाते हैं

सलीम खान की उम्र 90 साल है। कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा के शो पर सलमान खान ने अपने पिता की सेहत की तारीफ की थी। सलमान ने बताया था कि उनके पिता अभी भी 2-3 पराठे, चावल, मीट और दिन में दो बार मिठाई खा लेते हैं। उन्होंने कहा था कि पिता का मेटाबॉलिजम और डिसिप्लिन अलग लेवल का है।

सलीम खान की डायट

सलमान ने यह भी बताया था कि उनके पिता हर सुबह बैंडस्टैंड पर वॉक करने जाते हैं। सलमान ने यह भी बताया था कि सलीम खान किसी चीज से परहेज नहीं करते बल्कि थोड़ी मात्रा में सब कुछ खा लेते हैं। उनके खाने में कुछ चम्मच चावल, कुछ सब्जियां, थोड़ा सा चिकन, मटन या मछली होता है। वह ओवर ईटिंग नहीं करते हैं।

