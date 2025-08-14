Saiyaara Would Have Flopped if Shah Rukh Khan Was in it says Ahaan Pandey On Screen Father Varun Badola Star Culture 'शाहरुख खान को सैयारा में डाल दो, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी', क्यों बोले अहान पांडे के ऑनस्क्रीन पिता, Bollywood Hindi News - Hindustan
'शाहरुख खान को सैयारा में डाल दो, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी', क्यों बोले अहान पांडे के ऑनस्क्रीन पिता

सैयारा में अहान पांडे के पिता का किरदार निभाने वाले वरुण बडोला ने कहा कि अगर सैयारा में शाहरुख खान को डाल देते तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। उन्होंने ये बात स्टार कल्चर को लेकर हो रही डिबेट को लेकर कही। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:32 PM
सैयारा की बॉक्स ऑफिस सफलता ने हर किसी को हैरान कर दिया। न्यू कमर्स की इस फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए लोग ये चर्चा करने लगे कि इस फिल्म ने स्टार कल्चर खत्म करने की शुरुआत की है। अब फिल्मों को बड़े स्टार्स की जरूरत नहीं है। हालांकि, फिल्म का हिस्सा रहे वरुण बडोला इस बात को नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी बात को समझाते हुए एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर सैयारा में शाहरुख खान होते तो फिल्म फ्लॉप हो जाती।

वरुण ने दिया शाहरुख खान का उदाहरण

नयनदीप रक्षित से खास बातचीत में वरुण बडोला ने कहा कि किसी प्रोजेक्ट का स्केल ही स्टार पावर को निर्धारित करता है। अपनी बात को समझाते हुए वरुण बडोला ने कहा, “अभी तुम अहान पांडे को उठा कर जवान में डालो, जवान फ्लॉप हो जाएगी। शाहरुख को सैयारा में डाल दो, सैयारा फ्लॉप हो जाएगी।”

वरुण बडोला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शाहरुख खान के स्टारडम को देखते हुए वो सैयारा के लिए बहुत बड़े हो जाते। वहीं, अहान पांडे के बारे में बात करते हुए वरुण बडोला ने कहा यंग एक्टर के पास जवान जैसी बड़ी फिल्म चलाने की पर्सनालिटी नहीं होगी।

अहान के पिता का निभाया रोल

सैयारी की बात करें तो इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड भूमिका में नजर आए थे। वरुण बडोला ने फिल्म में अहान पांडे के पिता का किरदार निभाया है। वरुण बडोला ने फिल्म में एक शराबी पिता का किरदार निभाया है। इस फिल्म में आलम खान भी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं।

