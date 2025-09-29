सैयारा के अहान पांडे को डायरेक्ट करेगा सलमान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाला ये डायरेक्टर, जानिए

सैयारा के अहान पांडे को डायरेक्ट करेगा सलमान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाला ये डायरेक्टर, जानिए
बॉलीवुड फिल्म सैयारा से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले एक्टर अहान पांडे के हाथ उनकी दूसरी फिल्म लग गई है। एक्टर ने सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक की फिल्म साइन की है।
मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा से इंडस्ट्री में धमाका करने वाले एक्टर अहान पांडे खबरों में बने हुए हैं। अपनी पहली फिल्म के बाद से वो रातोंरात स्टार बन गए। ऐसी खबरें थीं कि एक्टर के पास कई बड़े बजट और फिल्ममेकर्स की फिल्मों की लाइन लगी है। इस बीच अहान की दूसरी फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। अहान ने अपनी दूसरी फिल्म साइन कर ली है। अब एक्टर सलमान खान के इस बड़े डायरेक्टर के साथ काम करेंगे।
अहान की दूसरी फिल्म
रिपोर्ट के मुताबिक अहान पांडे ने अपने करियर की दूसरी फिल्म भी यशराज बैनर के तले साइन की है जिसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे। खास बात ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए अली अब्बास जफर को फाइनल किया गया है। इससे पहले अली ने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर सुल्तान, टाइगर जिंदा है डायरेक्ट की है। इसके अलावा उनकी डायरेक्ट की गई फिल्मों की लिस्ट में मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे जैसी फिल्में भी शामिल हैं। अब अली अब्बास जफर अहान को लेकर फिल्म बना रहे हैं। हालांकि, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि इस फिल्म का जोनर एक्शन होगा या रोमांस। लेकिन अहान को देखने का इंतजार बढ़ गया है।
सैयारा की कमाई
बता दें, अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर फिल्म सैयारा इस साल 18 जुलाई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया। मोहित सूरी ने इस फिल्म को 45 करोड़ के बजट में डायरेक्ट किया था। वहीं वर्ल्डवाइड कमाई करीब 580 करोड़ की हुई। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले अक्षय विधवानी ने प्रोड्यूस किया था। अब फिल्म OTT प्लेटफार्म पर पसंद की जा रही है।
